iOS 18.3 RC is nu beschikbaar: dit zijn de nieuwe functies

Apple heeft iOS 18.3 RC uitgebracht en brengt daarmee nieuwe functies, verbeteringen, bugfixes en beveiligingsupdates naar je iPhone.

iOS 18.3 RC is nu beschikbaar

iOS 18.3 RC heeft buildnummer 22D60 en is op 21 januari 2025 uitgebracht voor ontwikkelaars en publieke bètatesters. Het verschijnen van een RC-versie (Release Candidate) betekent dat de officiële versie niet lang meer op zich laat wachten.

Op het eerste gezicht lijkt iOS 18.3 niet zo veel nieuwe functies te hebben als iOS 18.1 en iOS 18.2, maar dit is vrij gebruikelijk voor x.3 iOS-releases. Toch zitten er redelijk wat veranderingen en updates in, al valt het voor ons hier in Nederland wat tegen omdat we hier nog altijd geen gebruik kunnen maken van Apple Intelligence-functies.

Rekenmachine herhaalt de laatste berekening

Deze functie verscheen al in eerdere iOS 18.3 beta’s en zal zeker populair worden zodra iOS 18.3 live gaat voor het grote publiek. Je kunt nu steeds opnieuw op het is-teken (=) tikken om berekeningen te herhalen.

Visuele Intelligentie

Met deze nieuwe functie voor iPhone 16-gebruikers kun je een evenement vanaf een poster of flyer direct aan de Agenda toevoegen, en eenvoudig planten en dieren identificeren.

Meldingen samenvatten

De grootste functie in iOS 18.3 RC zijn de bijgewerkte samenvattingen van meldingen. Apple maakt nu duidelijk dat de functie een bèta is. Om problemen met zogeheten AI-hallucinaties te voorkomen, heeft Apple samenvattingen uitgeschakeld voor de hele app-categorie Nieuws & entertainment. Dat is een vrij drastische stap, maar het is noodzakelijk aangezien de functie verkeerde koppen genereerde voor nieuwsdiensten zoals BBC News en de New York Times.

Nieuwe schermopname- en streaming-features

Deze functie is nog niet beschikbaar in iOS 18.3 RC, maar er zijn nieuwe details over de aankomende schermopname- en streamingfuncties. In een volgende update wordt het mogelijk om op te nemen met een stereomicrofoon, een live camera overlay weer te geven met behulp van de beeld-in-beeld gebruikersinterface en HDR-ondersteuning voor schermopnamen.

In iOS 18.3 RC verschijnen ook nieuwe overgangsanimaties in de apps Opdrachten en Berichten. En het lijkt erop dat Apple werkt aan de integratie van Apple Intelligence in de app Opdrachten.

iOS 18.3 RC heeft niet zo’n grote nieuwe functies als de twee vorige grote iOS-updates, maar wel een aantal belangrijke wijzigingen. Dit zijn zowel functies voor de gebruiker als updates die vooruitblikken naar toekomstige iOS-updates en hardware. Je leest er meer over zodra iOS 18.3 live gaat voor het grote publiek.