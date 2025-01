De officiële release van iOS 18.3 komt er volgende week aan en er zitten aardig wat nieuwe functies in. Maar ze zijn niet voor iedereen beschikbaar.

iOS 18.3 komt volgende week met deze functies: maar niet allemaal voor jou

De volgende update van iOS 18 zit er alweer aan te komen. Want iOS 18.3 is (als het goed is) volgende week beschikbaar op je iPhone. Elke iPhone die nu iOS 18 heeft kan dan updaten.

Het is geen hele grote update, maar er komen toch een aantal leuke functies bij. Jammer genoeg kunnen wij straks veel van die functies (nog) niet gebruiken.

Apple heeft in de update vooral wat AI-functies verbeterd. Jammer genoeg is Apple Intelligence nog steeds niet beschikbaar in Nederland. Dit zal waarschijnlijk ergens in april gebeuren. Maar zelfs dan moet je de iPhone eerst op Engels instellen voordat je AI kunt gebruiken.

Toch is het wel interessant om te weten welke verbeteringen Apple Intelligence gaat krijgen (en wat er verder nog in de update zit voor alle toestellen). Uiteindelijk zal Apple’s AI ook in Nederland volledig beschikbaar komen.

Dit zijn de verbeteringen en nieuwe functies in iOS 18.3 die gaan komen voor Apple Intelligence:

Automatische samenvattingen maken

In iOS 18.3 komt de functie om automatisch samenvattingen te maken van notificaties weer beschikbaar. De functie was tijdelijk uitgezet, omdat de functie soms nogal vreemde zinconstructies had maakte. Nu komt de functie weer beschikbaar, maar jammer genoeg alleen op iPhones met ondersteuning voor Apple Intelligence.

Visual intelligence verbeteringen

Met Visual Intelligence kun je de camera op een onderwerp richten en je iPhone geeft er dan meer informatie over. In iOS 18.3 komen daar wat leuke functies bij. Je kunt nu de camera op een poster van een evenement richten en de datum wordt dan automatisch in je kalender gezet. Daarnaast kan de functie nu ook planten en dieren identificeren.

Visual Intelligence is alleen beschikbaar op de iPhone 16-modellen met Apple Intelligence.

Deze nieuwe functies in iOS 18.3 komen er ook aan voor alle toestellen:

Rekenmachine krijgt functie terug

Bij de Rekenmachine was er een functie weggehaald die met iOS 18.3 weer terugkomt. Typte je bijvoorbeeld 2 x 2 en drukte je op het is-teken, dan kreeg je het antwoord (4). Drukte je daarna nog een keer op het is-teken dan verscheen het antwoord 8. Dit komt omdat de Rekenmachine-app dan het antwoord nog een keer vermenigvuldigde met (in dit voorbeeld) 2.

Het was een handige functie als je regelmatig dezelfde berekeningen moest maken. In iOS 18.3 kun je deze functie weer gebruiken.

Unity 2025

Het is niet zeker, maar mogelijk gaat Apple weer iets doen met Black History Month. In voorgaande jaren betekent dat er dan een nieuw bandje voor de Apple Watch komt, een nieuwe wijzerplaat en een nieuwe wallpaper voor de iPhone.

In de Release Candidate voor de Apple TV zijn er ‘UNITY25’ aanwijzingen gevonden. Maar in de RC van iOS 18.3 ontbreekt elk spoor. Als Apple er iets mee gaat doen, zal dit ergens volgende week zijn.

Apple heeft ook een paar kleine problemen opgelost met Siri en Apple Music:

Er is een probleem opgelost waarbij het toetsenbord soms verdween bij het intypen van een Siri-opdracht;

Bij Apple Music bleef de muziek soms doorspelen, zelfs al was de app afgesloten. Dat is nu opgelost.

Daarnaast heeft Apple ook ondersteuning voor robotstofzuigers toegevoegd aan de Woning-app, maar deze functie is nog niet beschikbaar. Dit zal waarschijnlijk pas in iOS 18.4 zijn.