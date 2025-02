iOS 18.3 opnieuw uitgebracht: installeer de update snel (op deze iPhones)

Heb jij een oudere iPhone? Dan is het weer tijd voor een update, want Apple heeft iOS 18.3 opnieuw uitgebracht voor een aantal iPhones. Dit zijn ze.

iOS 18.3

Heb je een iPhone 11, iPhone 11 Pro of iPhone 11 Pro Max? In dat geval is er weer een nieuwe softwareversie beschikbaar voor je iPhone. Apple heeft een vernieuwde versie van iOS 18.3 alleen uitgebracht voor deze iPhones. Het is opvallend dat Apple de update opnieuw heeft uitgebracht voor de iPhone 11-serie, want de telefoons zijn afgelopen week al bijgewerkt naar iOS 18.3.

Het is niet precies duidelijk waarom Apple een aangepaste versie van iOS 18.3 heeft uitgebracht voor de iPhone 11, iPhone 11 Pro en de iPhone 11 Pro Max. Waarschijnlijk wordt een softwareprobleem opgelost, dat zich alleen voordeed bij deze iPhones. De kans bestaat dat het gaat om een beveiligingsprobleem, waardoor het belangrijk is om de update zo snel mogelijk te installeren. Zo weet je zeker dat de beveiliging van je iPhone weer in orde is.

Nieuwe functies in iOS 18.3

Apple brengt met de vernieuwde versie van iOS 18.3 geen nieuwe functies naar de iPhones. In plaats daarvan lost het bedrijf softwareproblemen op bij de iPhone 11, iPhone 11 Pro en de iPhone 11 Pro Max. Alle nieuwe features zijn afgelopen week al naar de telefoons gekomen met de eerste release van iOS 18.3. Zo heeft de rekenmachine er een handige functie bij en is een probleem met Siri verholpen.

Alle iPhones in de Europese Unie moeten het zonder de belangrijkste functies van iOS 18.3 doen. Met de update heeft Apple een aantal onderdelen van Apple Intelligence verbeterd, waaronder Visual Intelligence en het samenvatten van meldingen. Helaas is die techniek hier nog niet beschikbaar, waardoor iOS 18.3 in Nederland en België een relatief kleine update is. Apple Intelligence wordt hier pas later dit jaar uitgerold.

Apple werkt aan iOS 18.4

Apple heeft iOS 18.3 dus opnieuw uitgebracht voor een aantal iPhones, maar werkt op de achtergrond inmiddels hard aan de volgende update. Het is de verwachting dat de eerste testversie van iOS 18.4 binnenkort wordt uitgerold voor ontwikkelaars. Voor Europese gebruikers wordt dit een belangrijke update, want de eerste onderdelen van Apple Intelligence komen met iOS 18.4 waarschijnlijk eindelijk naar Europa.

Apple heeft al aangegeven dat Apple Intelligence in april naar de Europese Unie komt. Die maand komt iOS 18.4 uit, waardoor Europese gebruikers eindelijk aan de slag kunnen met (een deel van) de AI-functies. Dat kan waarschijnlijk nog niet in het Nederlands, want Apple Intelligence is voorlopig alleen Engelstalig beschikbaar. Wil je meer weten over iOS 18.4? Lees dan hier meer over de volgende iPhone-update.