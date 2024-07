Bèta 3 van iOS 18 is onlangs verschenen. Hier lees je wat de nieuwe functies zijn en welke verbeteringen erin zitten!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 18 bèta 3 is uit: dit zijn alle nieuwe functies voor je iPhone

De nieuwste versie van iOS werd tijdens WWDC 2024 onthuld. Inmiddels heeft Apple bèta 3 van iOS 18 uitgebracht. In tegenstelling met de vorige bèta zitten er deze keer wel een aantal verbeteringen in.

Nieuwe icoontjes voor de donkere modus

Er zijn nu meer icoontjes voor de donkere modus. Meer apps van derden laten nu een donkere versie van het app-icoontje zien, denk hierbij aan FaceBook, Telegram, Slack en YouTube. Nog niet alle icoontjes ondersteunen de donkere modus (bijvoorbeeld die van Marktplaats), maar het lijkt erop dat Apple ook deze icoontjes wat donkerder maakt.

Foto’s-app

Wanneer je in voorgaande versies van iOS 18 meerdere foto’s wilde selecteren (om bijvoorbeeld te verwijderen), moest je eerst de foto’s in de Foto’s-app naar beneden vegen. Daarna veranderde de knop rechtsboven in ‘Selecteer’. Nu is die knop altijd meteen beschikbaar. Ook handig: de zoekknop is nu een vergrootglas geworden.

Emoji, Memoji en stickers

In Berichten zitten emoji, Memoji en stickers nu bij elkaar. Door in Berichten in het tekstvak te tikken en dan het emoji-toetsenbord te openen kun je voortaan bij alle emoji’s, Memoji’s en stickers.

Dynamische achtergrond

In de bèta 3 van iOS 18 zit nu een dynamische achtergrond van de iOS 18 wallpaper. Deze achtergrond past zelf de kleur zelf aan, afhankelijk van het tijdstip.

En nog meer …

Op de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max heeft de zaklamp-app een kleine aanpassing ondergaan. Het is nu makkelijker om de helderheid en de breedte van de zaklamp aan te passen.

Ook heeft Apple de instelling van RCS in Berichten aangepast en daar wat meer uitleg bij gezet. RCS geldt als aanvulling op (of vervanging van) SMS en wordt bovendien als de verbeterde versie van SMS en MMS gezien. Met RCS wordt het veel makkelijker om berichten te verzenden van een iPhone naar een toestel dat op Android draait. Het is alleen nog niet bekend of en wanneer deze functie naar Nederland komt.

