iOS 18.3 bèta 2 is uit: dit is er nieuw

Er is een nieuwe bèta 2 voor de iPhone verschenen. Maar wat is er precies nieuw? Wij vertellen je wat je moet weten over iOS 18.3 bèta 2.

iOS 18.3 bèta 2

In de nieuwe bèta is er niet heel veel nieuws te vinden. Maar Apple heeft wel een functie teruggebracht die was verdwenen in iOS 18. De verdwenen functie had te maken met de rekenmachine-app.

Als je in een oudere versie van iOS een berekening uitvoerde in de Rekenmachine-app en op het ‘is’-teken tikte, kreeg je het antwoord. Als je daarna nog een keer op de ‘is’-knop drukte, herhaalde de app dezelfde berekening. Deze functie was in iOS 18 verdwenen. Nu is in iOS 18 bèta 2 de functie weer terug.

Verder lost de bèta een aantal softwareproblemen en bugs op. Maar daarnaast zijn er geen opvallende veranderingen.

iOS 18.3 bèta 2 installeren

De publieke bèta kun je niet zomaar installeren. Wil je zelf iOS 18.3 bèta 2 ook op je iPhone uitproberen? Dat kan, maar daar moet je wel eerst iets voor doen.

Open de ‘Instellingen’ op je iPhone;

Ga naar ‘Algemeen’;

Tik op ‘Software-update’;

Kies onder ‘Bèta-updates’ voor ‘iOS 18 Public Beta’;

Tik op ‘Vorige’ en de update komt tevoorschijn;

Installeer de update zoals elke andere update.

Meer over iOS 18.3

Naar verwachting zal iOS 18.3 ergens eind januari verschijnen. Doorgaans houdt Apple dezelfde tijdlijn aan met het uitbrengen van updates. In 2024 kwam iOS 17.3 uit op 22 januari, iOS 16.3 kwam op 23 januari 2023 en iOS 15.3 verscheen 26 januari 2022. Dus rond deze periode kan waarschijnlijk iedereen iOS 18.3 installeren.

Het is overigens niet de verwachting dat Apple Intelligence met iOS 18.3 al naar Nederland en België komt. Dat gebeurt pas in april. Waarschijnlijk zal dit pas met iOS 18.4 zijn.