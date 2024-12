iOS 18.3 bèta 1 is uit (maar zijn er ook nieuwe functies?)

Nadat iOS 18.2 net uit is, heeft Apple de eerste bèta van iOS 18.3 beschikbaar gesteld. Maar zitten er ook nieuwe functies in?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 18.3 bèta 1 is uit

iOS 18.2 is nog maar net verschenen of de volgende bèta staat alweer klaar. Op dit moment is de update alleen beschikbaar voor ontwikkelaars. Elke iPhone waarop iOS 18 draait kan de update downloaden en installeren. Maar je moet dan wel een ontwikkelaarsaccount hebben en ingeschreven staan voor de bèta.

Geen nieuwe functies, wel foutoplossingen

Jammer genoeg zitten er dit keer geen nieuwe functies in. Sterker nog, in de beschrijving staan helemaal geen veranderingen. In de beschrijving voor ontwikkelaars is te lezen dat er wel een aantal fouten worden opgelost. Zo is een fout in Genmoji en een aantal problemen met de schrijftools gefixt.

Apple is van plan om in de aankomende updates van iOS 18.3 meer Apple Intelligence-functies beschikbaar te maken. Dit zullen waarschijnlijk verbeteringen voor Siri zijn. Voor de uiteindelijke release moet je nog wel even wachten. iOS 18.3 en iPadOS 18.3 komen ergens rond eind januari beschikbaar.

Apple Intelligence: nog niet voor iedereen

Apple pakt uit met tal van nieuwe functies onder de noemer Apple Intelligence. Maar deze functies zijn alleen beschikbaar op de iPhone 15 Pro (€ 1.029,-) en nieuwer.

Daarnaast werken de functies op dit moment nog niet in de EU. Apple wijst hiervoor naar de Digital Markets Act van de Europese Unie. Apple Intelligence zal pas in april 2025 in Nederland en België verschijnen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ondanks deze beperkingen zijn de nieuwe tools wel erg leuk. Hieronder een overzicht van de leukste functies: