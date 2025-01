Dit is wanneer Apple iOS 18.3 voor iedereen beschikbaar maakt

Apple heeft twee weken geleden de eerste bèta van iOS 18.3 uitgebracht en het duurt niet lang meer voor de update er voor iedereen is.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is wanneer iOS 18.3 verschijnt

Het is vrijwel zeker dat Apple hetzelfde schema aanhoudt als vorig jaar voor iOS 17.3. Dat schema zag er als volgt uit:

Beta 1 : 13 december 2023

: 13 december 2023 Beta 2 : 3 januari 2024

: 3 januari 2024 Beta 3 : 9 januari 2024

: 9 januari 2024 Release Candidate (RC) : 17 januari 2024

: 17 januari 2024 Publieke release: 22 januari 2024

Dit suggereert dat Apple iOS 18.3 bèta 2 al later deze week of begin volgende week zal uitbrengen, gevolgd door nog één bèta en de Release Candidate.

Dit is er nieuw

iOS 18.1 en iOS 18.2 waren relatief grote updates als je Apple Intelligence meetelt, alleen hebben we daar in Nederland nog niet van kunnen profiteren. iOS 18.3 is daarentegen een veel kleinere release. De update richt zich vooral op bugfixes en prestatieverbeteringen, en bevat geen nieuwe Apple Intelligence-functies. Er komt mogelijk wel al ondersteuning voor robotstofzuigers in de Home-app. Je kunt het apparaat dan bedienen via HomeKit en Siri.

iOS 18.3 brengt ook nog een aantal nieuwe functies naar de Feedbackassistent. Bij de Feedback-app wordt het mogelijk om in te loggen met Face ID of Touch ID. Nu kan dat nog niet, waardoor je iedere keer het wachtwoord van je iPhone moet gebruiken. De Feedback-app is overigens alleen beschikbaar voor gebruikers die een testversie van iOS hebben geïnstalleerd. De kans is daarom groot dat je de app niet op je iPhone hebt staan.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Naar verwachting zal Apple het tempo van updaten weer opvoeren met iOS 18.4. Er verschijnen dan waarschijnlijk ook weer belangrijke nieuwe Apple Intelligence-functies, die we tegen die tijd hopelijk ook in Nederland kunnen gebruiken. Van iOS 18.4 komt er naar verwachting later deze maand een bètaversie. In maart of april wordt de update voor iedereen uitgebracht.