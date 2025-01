iOS 18.3 brengt een nieuwe app naar je iPhone: dit verandert er

Apple brengt met iOS 18.3 niet alleen nieuwe functies naar je iPhone, maar introduceert ook een app. Om deze applicatie gaat het!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe app in iOS 18.3

Apple heeft iOS 18.2.1 pas net uitgebracht, dat was een tussentijdse update voor het oplossen van softwareproblemen. Voor nieuwe functies moeten we wachten op iOS 18.3, waarvan de eerste testversies inmiddels zijn verschenen. In de bèta’s van iOS 18.3 hebben de Woning- en de Rekenmachine-app er nieuwe features bij, maar dat is niet alles. Apple brengt met iOS 18.3 naar verluidt een compleet nieuwe app naar je iPhone.

In de testversies van iOS 18.3 is een code opgedoken, die waarschijnlijk een nieuwe applicatie onthult. Apple werkt volgens geruchten aan een ‘Apple Invites’-app. Met deze applicatie moet het gemakkelijker worden om vergaderingen of evenementen te organiseren. Op dit moment kun je daar al de Agenda-app voor gebruiken, maar vanaf iOS 18.3 komt daar dus nog een applicatie bij. Het is de verwachting dat de nieuwe Invites-app meer functies krijgt dan de huidige Agenda-app.

Apple Invites-app

Er is nog niet veel duidelijk over de nieuwe Apple Invites-app in iOS 18.3. Uit de code is wel een aantal functies naar voren gekomen. De applicatie is in ieder geval bedoeld voor het organiseren van evenementen, waarbij je meerdere personen kunt uitnodigen. Het versturen van een uitnodiging gebeurt vermoedelijk via een link, die je op iMessage, WhatsApp, Telegram of een ander platform kunt delen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

In de Apple Invites-app zie je vervolgens wie zijn uitgenodigd. Dat is niet alles, want je ziet ook of contactpersonen de uitnodiging al hebben geaccepteerd. Zo krijg je een overzicht van de aanwezigen en van de contacten die juist niet komen. Het maakt hierbij niet uit of de meeting fysiek of online plaatsvindt. Waarschijnlijk kun je bij online vergaderingen of evenementen een link toevoegen, bijvoorbeeld naar een FaceTime-gesprek.

Release van iOS 18.3

Apple probeert het met de nieuwe app in iOS 18.3 gemakkelijker te maken om zowel online als offline evenementen en vergaderingen te organiseren. Het is opvallend dat er een compleet nieuwe applicatie is opgedoken in de codes van iOS 18.3, want Apple heeft de Invites-app nog niet officieel aangekondigd. Doorgaans presenteert Apple nieuwe apps bij de WWDC in juni, bij de aankondiging van de nieuwe iOS-generatie.

Het is daarom goed mogelijk dat de Apple Invites-app pas in een latere iOS-versie naar je iPhone komt. Daar komen we binnenkort al achter, want Apple brengt iOS 18.3 eind januari uit. Dan weten we welke functies Apple precies naar je iPhone brengt met de update. Ben je benieuwd welke iOS 18-features Apple nog meer uitbrengt in 2025? Lees dan hier alle veranderingen die dit jaar nog naar je iPhone komen!