iOS 18.3.2 veroorzaakt problemen bij een app – dit moet je weten

De iOS 18.3.2 update die Apple vorige week heeft uitgebracht lijkt voor problemen te zorgen bij een bepaalde app. Dit is er aan de hand.

iOS 18.3.2 veroorzaakt problemen bij een app

Sinds 12 maart is iOS 18.3.2 beschikbaar voor het grote publiek en nu al lijkt de update bij een app voor problemen te zorgen. Er zijn namelijk meerdere klachten op Reddit verschenen van gebruikers die zeggen dat de Mail-app problemen heeft om nieuwe iCloud e-mails naar hun iPhones te pushen na de iOS 18.3.2 update.

Gebruikers die tegen het probleem aanlopen, zeggen dat de juiste instellingen zijn ingeschakeld. Desondanks verschijnen nieuwe iCloud e-mails niet in hun inbox totdat ze deze handmatig vernieuwen. Een Reddit-gebruiker zegt er het volgende over:

“I’m experiencing an issue with iCloud Mail on my iPhone after updating to iOS 18.3.2. New emails are not being pushed to my device, even though all the correct settings are enabled and it had been working fine on 18.3.1. Manually refreshing the Mail app does retrieve new emails, but they do not arrive automatically via push.” (“Ik heb problemen met iCloud Mail op mijn iPhone na de update naar iOS 18.3.2. Nieuwe e-mails worden niet naar mijn iPhone gepusht, ook al heb ik de juiste instellingen ingeschakeld en werkte het prima op 18.3.1. Als ik de Mail-app handmatig vernieuw, worden er wel nieuwe e-mails opgehaald, maar ze komen niet meer automatisch binnen via push.”)

Push en Fetch

Push is een functie die beschikbaar is voor een aantal e-maildiensten zoals iCloud Mail. Het is bedoeld om inkomende e-mails af te leveren zodra ze binnenkomen, zodat gebruikers de nieuwe berichten meteen zien. Er zijn ook e-mailaccounts die Fetch gebruiken, wat betekent dat de iPhone de e-mailserver om de zoveel tijd controleert op nieuwe e-mails. Gezien de klachten blijkt dat Push noch Fetch werkt voor sommige iCloud Mail-gebruikers.

Push e-mail van andere providers zoals Microsoft lijkt probleemloos te werken, dus het probleem is beperkt tot iCloud Mail. Inmiddels zijn er ook gebruikers die hetzelfde probleem hebben gezien in iOS 18.4. We gaan ervan uit dat Apple inmiddels op de hoogte is van de problemen in iOS 18.3.2. Waarschijnlijk wordt het opgelost in de volgende versie van iOS.

De release van iOS 18.4 vindt hoogstwaarschijnlijk plaats in april. Als we kijken naar het verleden en op basis daarvan naar de toekomst, verwachten we de release op maandag 7 april of dinsdag 8 april. Of dat inderdaad klopt, blijft natuurlijk nog even afwachten. We houden je op iPhoned in elk geval op de hoogte!