Het lijkt erop dat Apple binnenkort met een nieuwe update gaat komen. In iOS 18.3.2 worden er een aantal softwareproblemen opgelost. Maar wat nog meer?

iOS 18.3.2 komt eraan (en lost belangrijke softwareproblemen op)

We kunnen er vrij kort over zijn. In iOS 18.3.2 zitten voornamelijk belangrijke probleemoplossingen en veiligheidsupdates. Welke dat precies zijn weten we (nog) niet, maar in de release notes is al wel te lezen dat iedereen deze update moet installeren. Het lijkt erop dat er bij deze update geen functies bij komen.

Het is ook nog niet bekend wanneer deze update gaat verschijnen. Maar waarschijnlijk zal dat niet al te lang meer duren. De geruchten zeggen dat dit ergens de komende week zal zijn.

iOS 18.4 op komst

De volgende grote update (iOS 18.4) komt volgens geruchten dan ergens in de eerste of tweede week van April uit. Dus tussenliggende updates kunnen sowieso niet heel lang meer op zich laten wachten.

Deze update betekent ook dat Apple Intelligence naar meer landen komt. Waarschijnlijk kun je dan ook hier Apple Intelligence gaan gebruiken, maar dan moet je de iPhone wel op Engels instellen. Ook moet je een iPhone hebben die ondersteuning heeft voor Apple’s AI, dat zijn:

Naast Apple Intelligence krijgt de update naar iOS 18.4 wél nieuwe functies. Zo komen er nieuwe emoji aan en heeft de app Foto’s nieuwe knoppen gekregen. Er zit een extra menu in Wallet en de Wachtwoorden-app krijgt een nieuwe functie.

In iOS 18.4 heb je ook weer wat meer vrijheid bij het instellen van standaard applicaties. Het is mogelijk om andere apps te kiezen die standaard worden gebruikt om te vertalen en te navigeren. Nu zijn dat nog Apple’s eigen Vertalen- en Kaarten-app, maar daar komt met iOS 18.4 verandering in.