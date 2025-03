iOS 18.3.2 is uit: om deze reden moet je de update snel installeren

Apple heeft de update naar iOS 18.3.2 uitgebracht en het is belangrijk om die snel op je iPhone te installeren.

Waarom je iOS 18.3.2 snel moet installeren

Apple heeft nieuwe bugfix- en beveiligingsupdates uitgebracht voor de iPhone, iPad, Mac en meer. Desondanks is het nog niet duidelijk welke specifieke bugs zijn aangepakt door de nieuwe software. Apple inmiddels wel gedeeld dat er één beveiligingsfix is geïmplementeerd in iOS 18.3.2, macOS 15.3.2 en visionOS 2.3.2. en dat is reden genoeg om de update snel te installeren.

In een update op de supportpagina voor beveiligingsreleases heeft Apple een overzicht gegeven van de specifieke fixes in de nieuwe reeks software-updates. Het blijkt dat er qua beveiligingsupdates één probleem wordt aangepakt dat gevolgen heeft voor een aantal belangrijke platforms. Het gaat om WebKit-beveiliging die van toepassing op iOS en iPadOS 18.3.2, macOS 15.3.2 en visionOS 2.3.2.

Een aanvullende reparatie

Apple geeft aan dat de update een aanvullende reparatie is voor een aanval die werd geblokkeerd in iOS 17.2. Het bedrijf is op de hoogte dat dit probleem mogelijk is misbruikt in iOS-versies ouder dan iOS 17.2.

Het oorspronkelijke probleem bestaat dus al een tijdje, aangezien het al meer dan een jaar geleden door Apple werd aangepakt in iOS 17.2. Het bedrijf ontdekte echter dat er een aanvullende fix nodig was. Apple erkent dat het probleem mogelijk is misbruikt, maar geeft ook aan dat dit alleen plaatsvond vóór iOS 17.2. Dit betekent dat Apple op momenteel niet op de hoogte is van eventuele exploits die na die tijd hebben plaatsgevonden.

iOS 18.3.2 installeren

Het is het beste om het zekere voor het onzekere te nemen en iOS 18.3.2 zo snel mogelijk te installeren. Dat doe je als volgt:

Open de app Instellingen; Tik op ‘Algemeen’; Tik kop ‘Software-update’; Wanneer de update is gevonden, tik je op ‘Werk nu bij’; Voer je toegangscode in; Uiteindelijk tik je nog op ‘Installeer nu’.

Je iPhone zal iOS 18.3.2 nu installeren en automatisch opnieuw opstarten. Wanneer dat gebeurd is, weet je zeker dat jouw iPhone weer goed beveiligd is. Heb je meer Apple-apparaten, dan kun je die op nagenoeg dezelfde manier ook updaten.