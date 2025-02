Apple brengt iOS 18.3.1 én iPadOS 18.3.1 uit: installeer de updates snel

Apple heeft iOS 18.3.1 en iPadOS 18.3.1 uitgebracht! Het gaat om belangrijke tussentijdse updates, die je zo snel mogelijk moet installeren. Dit moet je weten!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 18.3.1

Het is weer tijd om te updaten! Het is nog niet lang geleden dat Apple iOS 18.3 en iPadOS 18.3 uitbracht, die softwareversies verschenen eind januari. Apple heeft met iOS 18.3.1 én iPadOS 18.3.1 nu tussentijdse updates uitgerold, waarmee belangrijke beveiligingsproblemen in iOS 18.3 en iPadOS 18.3 worden opgelost. Het is daarom belangrijk om je iPhone en iPad zo snel mogelijk bij te werken naar de nieuwste iOS-versie.

Er komen geen nieuwe functies naar je iPhone en iPad met iOS 18.3.1 en iPadOS 18.3.1. In plaats daarvan verhelpt Apple een belangrijk probleem in de software. Met iOS 18.3 en iPadOS 18.3 werkt de USB Restricted Mode niet meer naar behoren. Dat is een functie die in 2018 al werd geïntroduceerd en de gegevens op je iPhone en iPad beschermt als het toestel vergrendeld is. Deze bescherming was sinds iOS 18.3 en iPadOS 18.3 niet meer op orde.

USB Restricted Mode

Apple heeft de USB Restricted Mode met iOS 11 geïntroduceerd op de iPhone en de iPad. Met de feature is de Lightning- of usb-c-poort van je toestel beschermd in de vergrendelde modus. Sluit je een accessoire aan op je iPhone of iPad? Dan moet je het apparaat eerst ontgrendelen en toestemming geven voor de bekabelde verbinding. Er waren grote problemen met deze functie, maar daar komt met iOS 18.3.1 en iPadOS 18.3.1 verandering in.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het gaat dus om een belangrijke update, want de USB Restricted Mode zorgt ervoor dat niet iedereen een accessoire op je iPhone of iPad kan aansluiten. Zonder deze functie is dat wél het geval, waardoor de data van je toestel zonder toestemming uitgelezen kan worden. Dat is vooral een probleem als je iPhone of iPad gestolen wordt. Installeer iOS 18.3.1 en iPadOS 18.3.1 daarom snel, zodat je zeker weet dat de beveiliging van het apparaat weer op orde is.

iOS 18.3.1 nu beschikbaar

Weet je niet zeker of je de USB Restricted Mode hebt ingeschakeld? Je vindt de functie op je iPhone of iPad onder ‘Instellingen > Face ID en toegangscode’. Scrol naar beneden en zet de schakelaar achter ‘Accessoires’ uit, zodat je accessoires eerst toestemming moet geven om te verbinden met je apparaat. Het is aan te raden om deze feature na het installeren van iOS 18.3.1 en iPadOS 18.3.1 in te stellen, je iPhone en iPad zijn zo weer beter beveiligd.

Apple heeft iOS 18.3.1 en iPadOS 18.3.1 op maandag 10 februari 2025 uitgebracht. De updates zijn inmiddels voor alle gebruikers te installeren. Het is verstandig om de nieuwe softwareversie zo snel mogelijk te installeren, zeker nu bekend is welk probleem er wordt verholpen. Je vindt de update op je iPhone onder ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’. Ben je benieuwd welke functies er met de volgende iOS-versie naar je iPhone komen? Lees dan hier alles over iOS 18 in 2025!