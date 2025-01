Deze iOS 18-functies komen in 2025 nog naar je iPhone (en dit is wanneer)

Apple heeft nog lang niet alle nieuwe features van iOS 18 uitgebracht. Deze iOS 18-functies verschijnen nog in 2025!

iOS 18

Vorig jaar was iOS 18 de grote update voor de iPhone. Met de nieuwe softwareversie kreeg je als gebruiker meer vrijheid bij het inrichten van het beginscherm en het Bedieningspaneel. Zo bepaal je zelf waar je apps plaatst en welke regelaars je toevoegt aan het menu. Dat is lang niet alles, want Apple kondigde natuurlijk ook Apple Intelligence aan. Met de nieuwe techniek komen er veel extra functies naar je iPhone.

In 2024 was iOS 18 de grootste update, maar iOS 18.4 wordt misschien nog wel belangrijker. Met die softwareversie komen de eerste functies van Apple Intelligence naar je iPhone. Er komen veel features bij, zo wordt Siri veel slimmer en krijgt je iPhone er een handige schrijfhulp bij. Benieuwd welke iOS 18-functies er in 2025 nog naar je iPhone komen? Wij zetten de belangrijkste voor je onder elkaar.

1. Siri 2.0

Siri krijgt in 2025 een grote update. Apple’s spraakassistent wordt uitgebreid met nieuwe taalmodellen, waardoor het voeren van gesprekken op een veel natuurlijkere manier verloopt. Daarnaast werkt Siri vanaf dit jaar met ChatGPT. Dat betekent dat je vrijwel alles aan de stemassistent kunt vragen, vervolgens wordt via ChatGPT naar een antwoord gezocht. Nog een voordeel: Siri heeft nu ondersteuning voor geschreven opdrachten.

Dat is niet alles, want Siri krijgt ook schermbewustzijn. Hierdoor weet de spraakassistent wat er op je scherm staat. Dat maakt het gemakkelijker om vragen te stellen aan Siri of om opdrachten uit te laten voeren. Het invoeren van opdrachten wordt overigens nog gemakkelijker, want Siri begrijpt persoonlijke context. Zo kun je verwijzen naar bericht dat je net hebt binnengekregen of naar een bepaalde afspraak in je agenda. Nu is dat nog niet mogelijk.

2. Genmoji: oneindige emoji’s

Weet je soms niet welke emoji je moet kiezen? Daar heeft Apple in iOS 18 een oplossing voor bedacht, want je kunt zelf emoji’s samenstellen. Zo kun je verschillende plaatjes combineren, om er één emoji van te maken. Wil je toch een persoonlijker plaatje creëren? Dan is het ook mogelijk om een emoji van jezelf, een vriend of een huisdier aan te maken in iOS 18. Deze handige functie van iOS 18 komt in 2025 eindelijk beschikbaar in Nederland en België.

Om zelf een emoji (door Apple genmoji genoemd) te maken, hoef je alleen maar een tekstopdracht in te voeren. Vervolgens wordt aan de hand van Apple Intelligence een nieuw plaatje gecreëerd. Je krijgt daarbij meerdere opties, zodat je zelf de leukste of best passende kunt kiezen. Zo heb je in iOS 18 vanaf 2025 een oneindige reeks aan emoji’s waaruit je kunt kiezen!

3. Meldingen samenvatten

Apple maakt het in 2025 gemakkelijker om meldingen te lezen, want in een latere versie van iOS 18 worden notificaties samengevat. Als je meerdere meldingen krijgt van een app worden deze gebundeld in één bericht. Zo zie je in een oogopslag het nieuws of krijg je een samenvatting van een groepsgesprek op WhatsApp. De functie werkt nu nog niet naar behoren, maar daar komt binnenkort waarschijnlijk verandering in.

Dat is niet de enige verandering die Apple met iOS 18 doorvoert bij het Meldingencentrum in 2025. Apple Intelligence maakt onderscheid tussen notificaties die wel en geen prioriteit hebben. Belangrijke meldingen worden bovenaan het overzicht geplaatst, zodat de kans kleiner is dat je ze mist. Denk hierbij aan notificaties die een tijdsaanduiding hebben en binnen een bepaalde tijd gelezen moeten worden.

4. Image Playground

Apple brengt in 2025 nog een compleet nieuwe app naar iOS 18, want je iPhone wordt uitgebreid met Image Playground. In deze applicatie kun je zelf afbeeldingen samenstellen, gebaseerd op de opdrachten die je invoert. Van deze plaatjes kun je de stijl en bepaalde onderdelen aanpassen. Bij de stijlen heb je op dit moment de keuze uit Animation, Illustration of Sketch.

De plaatjes zijn dus niet realistisch, maar krijgen een getekende stijl. Mogelijk komt er in de toekomst wél een stijl die lijkt op een echte foto. Met Image Playground is het mogelijk om een gepersonaliseerde foto voor iemands verjaardag te maken, of om een passend plaatje bij je verslag te creëren. De afbeeldingen van Image Playground zijn gebaseerd op een foto of op een geschreven opdracht, zo stel je zelf het plaatje samen.

5. Meer Apple Intelligence

Op de iPhone is Apple Intelligence jouw eigen assistent, die je helpt bij vrijwel alle apps. Je kunt meerdere taken uitvoeren met AI, waaronder het opstellen en ordenen van mails, het schrijven van tekstberichten en het samenvatten van notificaties. Dat is nog lang niet alles, want je kunt Apple Intelligence bij vrijwel alle applicaties gebruiken. Hier zijn een aantal voorbeelden van het gebruiken van Apple’s nieuwste techniek:

Integratie van AI in Berichten , waarmee automatische antwoorden kunnen worden gegeven;

, waarmee automatische antwoorden kunnen worden gegeven; Schrijfhulp voor het samenvatten, herschrijven en controleren van teksten;

voor het samenvatten, herschrijven en controleren van teksten; Nieuwe AI-features in Apple Music om afspeellijsten samen te stellen;

om afspeellijsten samen te stellen; Apps als Keynote en Pages worden ook uitgebreid met AI;

worden ook uitgebreid met AI; Foto’s makkelijker bewerken met het gebruik van AI;

makkelijker bewerken met het gebruik van AI; Telefoongesprekken kunnen getranscribeerd worden;

kunnen getranscribeerd worden; Notities heeft ondersteuning voor opnames en transcripten;

heeft ondersteuning voor opnames en transcripten; Afbeeldingen creëren in Notities met AI.

Met Apple Intelligence komen er in 2025 dus nog grote veranderingen naar iOS 18. Helaas worden niet alle iPhones uitgebreid met Apple Intelligence, alleen toestellen met de A17 Pro- of de A18-chip werken met de nieuwe functies. Dat betekent dat alleen de iPhone 15 Pro (Max) en de iPhone 16-serie ondersteuning hebben voor Apple Intelligence. Voor de overige iPhones staan er weinig nieuwe iOS 18-functies op de planning.

Wel komt er met iOS 18.3 een kleine aanpassing voor alle iPhones, want het wordt dan mogelijk om robotstofzuigers toe te voegen aan de Woning-app. Het is de verwachting dat iOS 18.3 deze maand nog verschijnt. In april komt iOS 18.4, die maand krijgen we in Nederland en België eindelijk toegang tot Apple Intelligence. Nog even geduld dus, want over een paar maanden brengt Apple de belangrijkste iOS 18-update van 2025 uit.