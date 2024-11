iOS 18.2 release: dit is wanneer de update naar je iPhone komt

Er komt weer een update voor de iPhone aan! Benieuwd wanneer je kunt updaten? Dit is de verwachte release van iOS 18.2!

iOS 18.2

Apple komt weer met een update voor je iPhone! Het bedrijf heeft al aangekondigd dat iOS 18.2 in december verschijnt. Door nieuwe geruchten weten we nu ook een specifieke datum, want het is de verwachting dat de officiële release van iOS 18.2 op maandag 9 december is. Apple brengt updates doorgaans in de avond uit, waarschijnlijk is iOS 18.2 om 19.00 uur Nederlandse tijd beschikbaar.

De release van iOS 18.2 is gelekt door het Britse bedrijf EE. De Engelse provider heeft aangekondigd dat vanaf 9 december een bepaalde iPhone-functie niet meer beschikbaar is. Bellen via wifi op beschikbare iCloud-apparaten werkt vanaf 9 december niet meer bij klanten van EE. Met deze feature kun je op apparaten als je iPad of Mac bellen via wifi, ook als je iPhone niet in de buurt is.

Functies van iOS 18.2

In de tweede testversie van iOS 18.2 heeft EE de instellingen al veranderd, waardoor bellen via wifi niet meer mogelijk is vanaf andere Apple-apparaten. De functie wordt volgens het bedrijf definitief weggehaald op 9 december, dat hoogstwaarschijnlijk te maken heeft met de officiële release van iOS 18.2. Andere gebruikers hebben overigens geen last van de aanpassing van EE, daar blijft bellen via wifi wél beschikbaar.

Met iOS 18.2 komen er voornamelijk kleine veranderingen naar je iPhone. Zo krijgt de AirTag er een handige functie bij, waarmee je een tijdelijke link kan delen als je het apparaatje kwijt bent. Zo moet het gemakkelijker worden om je spullen terug te vinden bij bijvoorbeeld een luchtvaartmaatschappij of andere bedrijven. Daarnaast krijgt CarPlay alvast nieuwe symbolen voor de release van de volgende generatie van het besturingssysteem.

Apple Intelligence ontbreekt

Andere kleine aanpassingen in iOS 18.2 zijn nieuwe functies voor de cameraregelaar van de iPhone 16 en wijzigingen in de Foto’s-app. Deze aanpassingen zie je vooral terug bij het openen van video’s, de voortgangsbalk en het overzicht van de galerij blijven dan zichtbaar aan de onderkant van het beeldscherm. Daarnaast verbetert Apple de donkere symbolen van een aantal apps in de donkere modus.

Voor gebruikers in de Verenigde Staten is de release van iOS 18.2 veel belangrijker, want dan komen er weer nieuwe features van Apple Intelligence uit. In Nederland en België duurt dat nog even, hier is Apple Intelligence pas in april beschikbaar. De volgende iPhone-update is daarom relatief klein, voor de grote software-update moeten we wachten tot volgend jaar. Ben je benieuwd wat er in iOS 18.2 nog meer veranderd? Lees dan hier alles over de nieuwe functies!