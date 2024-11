Apple voegt in iOS 18.2 waarschijnlijk een nieuwe functie toe die laat zien hoe lang het duurt tot de batterij van de iPhone is opgeladen.

iOS 18.2: zo lang duurt het tot je iPhone is opgeladen

Mensen buiten de EU kijken bij iOS 18.2 vooral uit naar de eerder aangekondigde Apple Intelligence-functies zoals Genmoji en Image Playgrounds. Maar Apple werkt op de achtergrond ook nog aan een functie waar we hier ook gelijk iets aan hebben. In de nieuwste iOS 18.2 beta is namelijk code ontdekt die verwijst naar een nieuw ‘BatteryIntelligence’ framework waarmee het systeem de geschatte oplaadtijd kan berekenen. Je ziet in iOS 18.2 dus in een oogopslag hoe lang het nog duurt voordat de iPhone helemaal is opgeladen.

De implementatie van een dergelijke functie laat zien dat Apple voortdurend bezig is om de gebruikerservaring te verbeteren en meer transparantie te brengen in alledaagse processen zoals het opladen van de batterij van je iPhone. Het zal voor veel mensen een welkome aanvulling zijn, vooral wanneer ze krap in de tijd zitten.

Voorspelling van de oplaadtijd

De introductie van de nieuwe functie in iOS 18.2 sluit aan bij een hele reeks batterijgerelateerde verbeteringen die Apple de afgelopen jaren heeft doorgevoerd. Van geoptimaliseerd opladen tot verbeterde energiebesparingsopties. Het toevoegen van een functie die in iOS 18.2 laat zien hoe lang het nog duurt tot je iPhone is opgeladen, geeft vooral meer inzicht in het oplaadproces.

Het valt nog wel te bezien hoe nauwkeurig de voorspelling van de oplaadtijd zal zijn en of er rekening wordt gehouden met factoren zoals de gebruikte oplaadmethode (bedraad of draadloos) of de omgevingstemperatuur. De ervaring leert dat Apple veel belang hecht aan nauwkeurige functies, dus het ligt voor de hand dat dit ook nu weer het geval zal zijn.

We moeten nog heel even wachten op de nieuwe functie, maar het is nu al duidelijk dat Apple blijft werken aan het verbeteren van de iPhone-ervaring. Het voorspellen van hoe lang het duurt tot je iPhone is opgeladen in iOS 18.2, is weer een stap in de richting van een betere gebruikservaring. De nieuwe iOS-update verschijnt waarschijnlijk begin december.