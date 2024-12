iOS 18.2 heeft 5 verbeteringen voor de Foto’s-app: dit zijn ze

Heb je iOS 18 geïnstalleerd, maar ben je nog steeds niet gewend aan de vernieuwde Foto’s-app? Dan hebben we goed nieuws, want met iOS 18.2 voert Apple een aantal verbeteringen bij de fotobibliotheek door. Dit zijn ze!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 18.2

Er komt weer een update voor de iPhone aan! Apple brengt iOS 18.2 binnenkort uit en heeft nu alvast een overzicht van alle nieuwe functies gedeeld. Vooral de Foto’s-app krijgt met iOS 18.2 een aantal aanpassingen, die de fotobibliotheek moeten verbeteren. In iOS 18 gaf Apple de Foto’s-app een nieuwe indeling, waarover de meningen verdeeld waren. Daarom heeft het bedrijf nu verbeteringen aangekondigd. Dit zijn ze!

1. Interface van video’s

Het bekijken van video’s in de Foto’s-app wordt gemakkelijker in iOS 18.2. Met iOS 18 introduceerde Apple zwarte randen om een video, die alleen verdwijnen als je op het filmpje tikt. Deze zwarte randen zijn in iOS 18.2 weer verdwenen, waardoor je de video direct op het volledige scherm afspeelt. Dit was voor iOS 18 ook al zo, dus het afspelen van video’s gaat op een soortgelijke manier als in iOS 17 (en eerder).

2. Video’s automatisch afspelen

Vind je het vervelend dat je video’s zich herhaald blijven afspelen? Dan komt er met iOS 18.2 een oplossing naar de Foto’s-app. Je kunt na het installeren van de update het automatisch afspelen van filmpjes uitschakelen. Zo worden video’s niet continu herhaald als je ze bekijkt in de fotobibliotheek. De functie staat standaard aan, maar kun je op de volgende manier uitzetten in iOS 18.2:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Scrol naar beneden en tik op ‘Apps’; Selecteer ‘Foto’s’; Zet de schakelaar achter ‘Herhaal video’s’ uit.

3. Verbeterde navigatie

Het navigeren door de vernieuwde Foto’s-app gaat vanaf iOS 18.2 veel gemakkelijker, want Apple heeft een nieuw swipe-gebaar toegevoegd aan de applicatie. Met iOS 18 keer je terug naar het vorige scherm in de fotobibliotheek door op het pijltje linksboven op het scherm te tikken. Vooral bij grote iPhones is dat onhandig, omdat die plek moeilijk bereikbaar is met één hand. Daarom kun je vanaf iOS 18.2 ook over het scherm vegen (naar rechts swipen) om terug te gaan in de Foto’s-app.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Bewerken van video’s

Maak je veel video’s met je iPhone en bewerk je deze geregeld? In dat geval krijg je er in iOS 18.2 een handige functie bij, want je kunt video’s nu tot op de milliseconde bekijken. Zo weet je precies waar je was gebleven met het bewerken of bekijken van een video. Na het installeren van iOS 18.2 verschijnen de milliseconden vanzelf bij het afspelen van een video in de Foto’s-app, daarvoor hoef je geen instellingen aan te passen.

5. Geschiedenis wissen

Met iOS 18 heeft Apple twee nieuwe albums toegevoegd aan de Foto’s-app, want je kunt zien welke foto’s en video’s je recent hebt bekeken of gedeeld. Deze bestanden worden verzameld in een album en kun je niet verwijderen. Vanaf iOS 18.2 is dat wél mogelijk, je kunt je geschiedenis van de fotobibliotheek dan wissen. Zowel bij het ‘Recent bekeken’- als ‘Recent gedeeld’-album krijg je de optie om alle foto’s en video’s te verwijderen uit de lijst. De bestanden blijven dan wel in je fotobibliotheek staan, ze worden dus niet van je iPhone verwijderd.

Meer over iOS 18.2

De Foto’s-app krijgt in iOS 18.2 dus een aantal handige verbeteringen, die het gemakkelijker moeten maken om de fotobibliotheek te gebruiken. Met iOS 18.2 komen er nog veel meer veranderingen naar je iPhone, zo krijgt de cameraregelaar nieuwe functies en heeft Safari ondersteuning voor Live Activiteiten. Dat is vooral handig bij het downloaden van bestanden vanaf Safari, want de voortgang blijft zichtbaar in het Dynamic Island en het Meldingencentrum.

Daarnaast krijg je meer vrijheid bij het kiezen van je standaardapps, zo bepaal je zelf welke app je altijd gebruikt om te mailen, bellen of om berichten mee te versturen. Ook de AirTag krijgt er met iOS 18.2 een handige functie bij in de Zoek mijn-app. Ben je benieuwd welke veranderingen er nog meer naar je iPhone komen? Lees dan hier alles over de nieuwe functies in iOS 18.2!