iOS 18.2 verschijnt in december – en heeft deze nieuwe features!

Terwijl iedereen wacht op iOS 18, werkt Apple al aan iOS 18.2 dat verschillende nieuwe functies krijgt en in december verschijnt.

iOS 18.2 verschijnt in december

iOS 18.2 verschijnt waarschijnlijk in december, omdat Apple op dat moment Apple Intelligence beschikbaar stelt in Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk. Bovendien heeft Apple in het verleden iOS 15.2, iOS 16.2 en iOS 17.2 uitgebracht in december. We verwachten de volgende features:

Apple Intelligence in meer landen

Zoals gezegd zal iOS 18.2 in december Apple Intelligence uitbreiden naar Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk. In de VS is Apple Intelligence vanaf iOS 18.1 beschikbaar op de iPhone 15 Pro-modellen en alle vier de iPhone 16-modellen.

iOS 18.1 is al beschikbaar als bèta voor ontwikkelaars en bevat Apple Intelligence-functies zoals schrijftools voor het proeflezen van tekst, samenvattingen maken, het opnemen en transcriberen van telefoongesprekken en een tool in de Foto’s-app waarmee je snel objecten uit een foto kunt verwijderen. Wanneer Apple Intelligence in de EU beschikbaar komt, is nog niet bekend.

Image Playground en Genmoji

Volgens Mark Gurman van Bloomberg verschijnen er in iOS 18.2 in december nog twee andere Apple Intelligence-functies, namelijk Image Playground voor het genereren van afbeeldingen en Genmoji voor het genereren van aangepaste emoji.

ChatGPT Integratie met Siri

ChatGPT is volgens Apple voor het einde van het jaar beschikbaar via Siri, dus dat zal waarschijnlijk gebeuren met de komst van iOS 18.2 in december.

Met toestemming van de gebruiker kan Siri de antwoorden van ChatGPT direct tonen als antwoord op vragen en andere prompts. ChatGPT is ook een optie voor de functie Writing Tools, waarmee gebruikers tekst en afbeeldingen kunnen genereren. Volgens Apple wordt ChatGPT aangestuurd door OpenAI’s nieuwste GPT-4o-model.

iPhone-, iPad– en Mac-gebruikers kunnen ChatGPT gratis gebruiken zonder een account aan te maken. ChatGPT Plus-abonnees kunnen hun account koppelen om toegang te krijgen tot betaalde functies op deze apparaten. Apple zegt dat OpenAI geen ChatGPT-verzoeken opslaat en IP-adressen van gebruikers verbergt.

Gehoorfuncties AirPods Pro 2

Tijdens het iPhone 16-event kondigde Apple de nieuwe features Gehoortest, Gehoorapparaat en ‘Vermindering van hard geluid’ aan. Die moeten vanaf dit najaar beschikbaar zijn op de AirPods Pro 2 in meer dan 100 landen, waaronder de VS, Duitsland en Japan.

Op basis van dit tijdsbestek en omdat deze functies nog niet zijn opgenomen in de iOS 18.1 bèta voor ontwikkelaars, is het goed mogelijk dat Apple ze toevoegt aan iOS 18.2 in december.

Dit verschijnt er nog meer in iOS 18.2 in december

iOS 18.2 zal waarschijnlijk ook nog deze extra nieuwe functies bevatten: