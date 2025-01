Apple brengt iOS 18.2.1 uit (en dat is een belangrijke update)

Updaten maar! Apple heeft met iOS 18.2.1 een belangrijke tussentijdse update uitgebracht voor de iPhone, waardoor het verstandig is om zo snel mogelijk bij te werken.

iOS 18.2.1

Apple heeft weer een update uitgebracht! Het gaat om iOS 18.2.1, een tussentijdse update die geen nieuwe functies naar je iPhone brengt. In plaats daarvan focust Apple op het oplossen van belangrijke softwarefouten. Deze problemen zijn vermoedelijk ontstaan in iOS 18.2, de softwareversie die Apple ongeveer een maand geleden uitbracht. Het was toen al duidelijk dat er een tussentijdse update zou volgen.

Die softwareversie is er nu, waardoor het belangrijk is om iOS 18.2.1 zo snel mogelijk op je iPhone te installeren. Apple brengt tussentijdse updates alleen uit bij grote software- of beveiligingsproblemen. Om welke fouten het precies gaat is nog onduidelijk. Deze problemen worden doorgaans past bekend nadat de update beschikbaar is. Zo probeert Apple te voorkomen dat kwaadwillenden misbruik kunnen maken van de softwareproblemen.

Apple heeft zowel iOS 18.2.1 als iPadOS 18.2.1 uitgebracht voor alle gebruikers. Dat betekent dat je iPhone en iPad nu al bijgewerkt kunnen worden naar de nieuwste softwareversie. Draait jouw iPhone op iOS 18.2, of jouw iPad op iPadOS 18.2? Het is in dat geval aan te raden om de update snel mogelijk te installeren, zodat je zeker weer dat de beveiliging van het toestel weer helemaal up-to-date is.

Je vindt de update bij de instellingen van je iPhone of iPad. Ga daar naar ‘Algemeen > Software-update’ en selecteer ‘Download en installeer’ onder iOS 18.2.1, zodat het toestel wordt bijgewerkt naar de nieuwste softwareversie. Wil je dat het apparaat updates voortaan automatisch installeert? Zet dan de schakelaar achter ‘Automatische updates’ aan. Het is overigens nog niet bekend of er al misbruik is gemaakt van de softwareproblemen in iOS 18.2.

(Nog) geen nieuwe functies

Met iOS 18.2.1 worden enkel softwareproblemen verholpen, voor nieuwe functies moeten we wachten op iOS 18.3. Apple is al begonnen met het testen van de volgende update, de eerste testversies zijn inmiddels beschikbaar voor gebruikers. Heb jij een bèta van iOS 18.3 op je iPhone geïnstalleerd? Dan is iOS 18.2.1 niet meer te installeren. Hetzelfde geldt voor een iPad met een testversie van iPadOS 18.3.

Met iOS 18.3 brengt Apple naar verluidt een aantal kleine veranderingen naar de iPhone. Zo krijgt de Woning-app ondersteuning voor robotstofzuigers, zodat je de apparaten kunt bedienen via Siri. Voor grote aanpassingen moeten we wachten op iOS 18.4, want dan brengt Apple de eerste functies van Apple Intelligence naar Nederland en België. Benieuwd welke features dat zijn? Lees dan hier alles over iOS 18.4!