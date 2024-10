iOS 18.1 is uit: dit is er nieuw in de update voor je iPhone

Updaten maar! Apple heeft zojuist iOS 18.1 uitgebracht. En deze update heeft een aantal leuke, nieuwe functies!

iOS 18.1 is uit

In september verscheen Apple iOS 18 met een aantal interessante verbeteringen. Maar vanaf vandaag staat er een nieuwe update voor klaar en is iOS 18.1 te downloaden. Hiermee komen er weer een aantal leuke functies naar je iPhone.

Zo krijgt het Bedieningspaneel er nieuwe regelaars bij. Je krijgt dan verbeterde knoppen voor wifi en VPN, zodat je niet meer elke keer naar het Instellingen-menu hoeft om deze netwerk- en bluetooth-instellingen aan te passen.

Verder heeft ook de cameraregelaar van de iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max extra functies gekregen. Zo kun je in iOS 18.1 hier nu ook meteen de selfie-modus openen.

Voor Amerikaanse iPhone-bezitters zitten hier nu de eerste AI-functies in (iPhone 15 Pro en nieuwer). Jammer genoeg moeten we in Nederland hier nog wat langer op wachten.

Bij deze toestellen krijgt ook de camera een nieuwe feature, want het is na het installeren van de update mogelijk om ruimtelijke foto’s te maken. Deze camerafunctie komt ook naar de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max. Jammer genoeg niet naar de iPhone 15 of iPhone 15 Plus. Ruimtelijke foto’s (en video’s) kun je later met diepte bekijken op de Vision Pro of een andere VR-bril zoals de Meta Quest (3).

Installeren maar

Je krijgt vanzelf de melding dat er een update voor je iPhone klaarstaat. Maar wil je daar niet op wachten? Dan kun je uiteraard ook handmatig checken of de update naar iOS 18.1 al voor je klaarstaat. Dat doe je op de volgende manier.

Tik op ‘Instellingen’;

Ga naar ‘Algemeen’;

Tik op ‘Software-update’ en kies voor iOS 18.1.

Om de update te kunnen installeren moet je een iPhone XR of nieuwer hebben. Een iPhone SE 2020 of iPhone SE 2022 kunnen ook bijgewerkt worden. Een overzicht van alle iPhones die kunnen upgraden, vind je in de lijst met iPhone-modellen die compatibel zijn met iOS 18.