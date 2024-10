Apple heeft een nieuwe update voor iOS 18 uitgebracht. In iOS 18.0.1 zijn vooral problemen bij de iPhone 16 (Pro) opgelost.

iOS 18.0.1 is uit (en lost vooral problemen bij iPhone 16 op)

De grote update naar iOS 18 is eigenlijk nog maar net uit, maar Apple heeft alweer de eerste belangrijke update voor je klaar staan. De update lost een aantal vervelende problemen op. Deze problemen lijken vooral bij de nieuwste smartphone-serie, de iPhone 16, voor te komen.

In de iOS 18.0.1-update worden de volgende problemen opgelost:

Er is een probleem opgelost met het touch screen van de iPhone 16- en iPhone 16 Pro-modellen;

Bij iPhone 16 Pro-modellen is een probleem met het vastlopen van de camera opgelost wanneer je een macro-video opnam met de ultragroothoek in 4K, zonder HDR;

Er is een probleem opgelost waardoor Berichten onverwacht stopte als je op een bericht reageerde waarin een wijzerplaat van de Apple Watch werd gedeeld.

Heb je dus een iPhone 16 (Plus) of een iPhone 16 Pro (Max)? Dan is het extra belangrijk om zo snel mogelijk je toestel bij te werken. Dat doe je door te tikken op ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’. Vervolgens staat de update daar voor je klaar.

Apple lost met iOS 18.0.1 dit keer dus alleen problemen in de software op, maar later deze maand verschijnt er nog waarschijnlijk nog een update. Apple brengt dan namelijk ook iOS 18.1 (en iPadOS 18.1) uit. Met deze updates komen de eerste functies van Apple Intelligence beschikbaar, maar jammer genoeg nog niet voor inwoners van de EU.

