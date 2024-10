iOS 18.0.1 komt snel (en verhelpt deze problemen op je iPhone)

Met iOS 18 kwamen er niet alleen nieuwe functies naar je iPhone, maar ook een aantal problemen. Deze problemen lost Apple op met iOS 18.0.1!

iOS 18.0.1 komt eraan

Heb je problemen met je iPhone of iPad na het installeren van iOS 18 en iPadOS 18? Dan ben je niet de enige, want veel gebruikers hebben last van fouten in de software. Om deze problemen op te lossen brengt Apple binnenkort iOS 18.0.1 en iPadOS 18.0.1 uit voor de iPhone en iPad. Het gaat om kleine updates, die geen nieuwe functies naar de toestellen brengen.

Bij een aantal iPhones dat draait op iOS 18 hadden gebruikers problemen met het touchscreen. Delen van het scherm reageren sinds het installeren van de update niet meer, zo werkt tikken of swipen op sommige plekken niet. Deze softwarefout is volgens gebruikers vooral merkbaar bij het typen. Het scherm reageert niet goed en dat leidt tot typfouten, in ieder geval bij de iPhone 16, iPhone 15 en de iPhone 14. Met iOS 18.0.1 moeten de problemen met het scherm van de iPhone opgelost worden.

Grote problemen bij de iPad Pro

Naast iOS 18.0.1 werkt Apple ook aan iPadOS 18.0.1. Die update is misschien wel urgenter, want iPadOS 18 zorgde ervoor dat een aantal modellen van de iPad Pro compleet onbruikbaar werd. Het gaat om de 11- en 13-inch iPad Pro met M4-chip, die afgelopen voorjaar werden uitgebracht. Na het installeren van iPadOS 18 startten de toestellen niet meer op, waar vooralsnog geen oplossing voor is bedacht.

De onbruikbare iPads moeten worden opgestuurd naar Apple. Het is nog niet bekend of de tablets daar worden gereset, of dat Apple met een andere oplossing komt. Om meer problemen te voorkomen is iPadOS 18 inmiddels niet meer beschikbaar voor de iPad Pro-modellen met M4-chip. Met iPadOS 18.0.1 zijn deze problemen opgelost en heeft de nieuwste generatie van de iPad Pro wél weer ondersteuning voor iPadOS 18.

Release van iOS 18.0.1

Een ander probleem dat met iOS 18.0.1 wordt opgelost doet zich voor bij het delen van Apple Watch-wijzerplaten. De Berichten-app (of iMessage) crasht geregeld als je een gedeelde wijzerplaat gebruikt. Vanaf iOS 18.0.1 is dit niet meer het geval. We hoeven vermoedelijk niet lang meer te wachten op de update, het is de verwachting dat je iPhone en iPad deze week of volgende week kan bijwerken.

Apple lost met iOS 18.0.1 en iPadOS 18.0.1 alleen problemen in de software op, maar later deze maand verschijnt er nog een update. In oktober brengt Apple ook iOS 18.1 en iPadOS 18.1 uit. Met deze updates komen de eerste functies van Apple Intelligence beschikbaar, mits je iPhone en iPad Engelstalig zijn ingesteld. Wil je meer weten over de volgende update van deze maand? Lees dan hier alles over iOS 18.1!