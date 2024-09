iOS 18.0.1 komt bijna naar je iPhone (en heeft deze bugfixes)

Apple is bezig met het testen van iOS 18.0.1 voor de iPhone – dit is wanneer je de update kunt verwachten en welke bugs die oplost.

iOS 18.0.1 komt bijna naar je iPhone

Sinds iOS 18 eerder deze maand verscheen, zijn er wat opmerkelijke bugs aan het licht gekomen. Zo is er een probleem in de app Berichten. Dit probleem zorgt ervoor dat de app herhaaldelijk crasht en mogelijk gegevens kwijtraakt. Daarnaast zijn er mensen die problemen melden met het touchscreen na installatie van iOS 18. Hun tikken, vegen en andere bewegingen worden geregeld genegeerd. Dit probleem is niet consistent en lijkt zichzelf ook op te lossen. Alleen treedt het probleem vervolgens gewoon weer opnieuw op.

Verder heeft Apple iPadOS 18 voor de M4 iPad Pro weer teruggetrokken, nadat gebruikers meldden dat hun apparaten vastliepen. Apple heeft de uitrol van de update vorige week stopgezet en heeft deze nog niet opnieuw uitgebracht. Het bedrijf heeft aan technici bevestigd dat er aan een oplossing wordt gewerkt, maar heeft geen termijn genoemd. iPadOS 18.0.1 wordt waarschijnlijk tegelijk met iOS 18.0.1 uitgebracht.

iOS 18.1 duurt nog even

iOS 18.0.1 richt zich vooral op de genoemde bugfixes en andere verbeteringen op je iPhone. Het is nog niet helemaal zeker wanneer de update verschijnt, maar de verwachting is dat het op zijn laatst aan het eind van week 40 zal zijn.

Naast iOS 18.0.1 werkt Apple ook aan iOS 18.1. Die update bevat de eerste Apple Intelligence-functies, dus de verwachtingen zijn hoog gespannen. Apple heeft intussen wel bevestigd dat iOS 18.1 ergens in oktober wordt uitgebracht.

Het is nog steeds niet duidelijk of we in de EU gebruik kunnen maken van de Apple Intelligence-functies in iOS 18.1 wanneer de update verschijnt. Apple is al geruime tijd in onderhandeling met de EU om dit mogelijk te maken. In de tussentijd is er echter geen nieuws meer over verschenen. Zodra dit verandert, lees je het natuurlijk direct op iPhoned!