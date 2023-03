iOS 17: op welke iPhones kan je de update straks installeren?

We zijn nog aan het wachten op iOS 16.4, maar er wordt ondertussen steeds meer duidelijk over iOS 17. Op welke iPhones kan je iOS 17 straks installeren?

iOS 17 wordt in juni gelanceerd

Apple komt dit jaar met iOS 17, de opvolger van iOS 16. Afgelopen jaar was iOS 16 een flinke update, die allerlei nieuwe functies naar je iPhone bracht. De meest opvallende functies waren het nieuwe vergrendelscherm, een verbeterde Focus Modus, nieuwe berichten-features en meer.

iOS 17 krijgt mogelijk minder grote nieuwe iPhone-functies dan Apple oorspronkelijk had gepland. Het vergrendelscherm krijgt waarschijnlijk opnieuw een aantal nieuwe functies erbij en iOS 17 krijgt naar verluidt interactieve widgets. Maar de belangrijkste vraag is: op welke iPhones is iOS 17 straks te installeren?

iOS 17-concept

De nieuwe iOS 17-update komt naar de iPhones

Apple staat bekend om zijn jarenlange software-updates, maar de grote updates zoals iOS 17 komen helaas niet meer naar alle iPhones. Hierdoor vallen dus elk jaar een paar toestellen af bij het uitbrengen van een nieuwe versie van iOS. Dit heeft te maken met de processors waar de oudere iPhones op draaien, daardoor zijn nieuwe iOS-functies vaak niet mogelijk.

Dit jaar houdt het naar verwachting op voor de iPhone 8 en ouder, deze toestellen krijgen geen iOS 17-update. Vorig jaar werd de iPhone 7 niet meer geüpdatet naar iOS 16, dus een logische vervolgstap is nu de iPhone 8 (Plus). De iPhone X is net als de iPhone 8 gelanceerd in 2017 en draait op de A11 Bionic-chip. Hierdoor is het goed mogelijk dat ook de iPhone X geen iOS 17-update meer krijgt.

Benieuwd welke iPhones op iOS 17 kunnen draaien? Dit zijn alle iPhones die de iOS 17-update waarschijnlijk wél krijgen:

Oude iPhones krijgen wel nog beveiligingsupdates

Oude iPhones krijgen misschien geen nieuwe grote iOS-update meer, maar gelukkig krijgen de smartphones daarna nog wel beveiligingsupdates. Zo bracht Apple recent nog een nieuwe beveiligingsupdate uit voor iOS 12. De iPhone 6 draait nog op deze iOS-versie en is inmiddels negen jaar geleden gelanceerd. Over de beveiliging van je iPhone hoef je je dus geen zorgen te maken.

Het kan zijn dat Apple ons dit jaar verrast en de iPhone 8 (Plus) en de iPhone X toch updatet naar iOS 17. Zo kreeg de iPhone 6s in 2021 ook nog de iOS 15-update. De iPhone 6s verscheen in 2015, dus het is eerder voorgekomen dat Apple oudere iPhones langer dan gebruikelijk blijft updaten. De iPhone 8 verscheen eveneens zes jaar geleden, het is dus nog even afwachten welke iPhones iOS 17 krijgen.

Meer weten over iOS 17?

De nieuwe versie van iOS krijgt dit jaar dus naar verwachting geen grote updates door de lancering van de Apple Reality. Ben je benieuwd welke functies met iOS 17 wel naar je iPhone komen? Check dan alle nieuwe verwachte features van iOS 17 hier.

