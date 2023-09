Bizar: met iOS 17 gebruik je de camera van je Game Boy als webcam

Er zit een toffe nieuwe functie in iOS 17, waarmee je de camera van je oude Game Boy als webcam kunt gebruiken. Zo ziet dat eruit!

iOS 17 herkent externe apparaten

In iOS 17 en iPadOS 17 zit een toffe nieuwe functie, waarmee het besturingssysteem externe apparaten herkent die verbonden zijn via een usb-kabel. Bij de iPad is Apple inmiddels overgestapt naar een usb-c-aansluiting en hetzelfde gebeurt dit jaar bij de iPhone 15. Met de nieuwe functie kunnen iPads en iPhones in iOS 17 en iPadOS 17 óók externe camera’s en webcams herkennen.

Tot nu toe was je bij een videogesprek op je iPhone of iPad beperkt tot de camera’s van het toestel zelf. Daar komt met iOS 17 en iPadOS 17 dus verandering in, want dan kun je zelf een camera of webcam aansluiten op het apparaat. Zo kun je een videogesprek op FaceTime dus via een andere camera voeren dan met de ingebouwde lens. Federico Viticci heeft nu wel iets heel tofs gedaan, hij heeft zijn oude Game Boy als webcam verbonden met de iPad!

FaceTime via de camera van een Game Boy

De nieuwe functie in iPadOS 17 is simpel. Zodra je een extern apparaat verbindt met de iPad, herkent de tablet het nieuwe apparaat vanzelf. Dit geldt voor camera’s en webcams, maar ook voor andere apparaten zoals een Nintendo Switch. Zo kun je de iPad dus ook als extern beeldscherm van de Switch gebruiken. Voor de Game Boy geldt hetzelfde, ook die wordt door de iPad herkend met iPadOS 17.

Federico Viticci besloot nog een stap verder te gaan en probeerde de camera van de Game Boy te verbinden met zijn iPad. Nu Apple iPadOS heeft opengesteld voor externe apparaten, blijkt dit inderdaad mogelijk te zijn. Met iPadOS 17 kun je zo dus via de camera van je oude Game Boy een gesprek op FaceTime voeren!

En nog toffer: de iPad herkent zelfs de handgebaren die je maakt. Vanaf iPadOS 17 en iOS 17 worden er namelijk animaties geactiveerd als je bepaalde gebaren maakt voor de camera. Zelfs dat was mogelijk tijdens een videogesprek op de iPad via de camera van de Game Boy.

Functie komt ook naar de iPhone

Federico Viticci heeft de functie alleen geprobeerd op de iPad, waardoor we dus in ieder geval zeker weten dat iPadOS 17 externe apparaten herkent. Het is de verwachting dat dit straks ook mogelijk is bij de iPhone, zodra de telefoon beschikt over een usb-c-aansluiting. In iOS 17 is de nieuwe functie namelijk ook mogelijk, maar er is wel een usb-c-poort voor nodig.

Met iOS 17 en de iPhone 15 kun je dus waarschijnlijk eindelijk een externe webcam aansluiten. We hoeven niet lang meer te wachten op de nieuwe software-updates, want Apple lanceert iOS 17 en iPadOS 17 vermoedelijk kort na het Wonderlust-event. Dat is niet alles, want er verschijnen dit jaar zelfs zes grote updates van Apple op één dag. Lees hier welke dat zijn, zodat je precies weet wanneer je ze kunt installeren!

