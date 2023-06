Handig: iOS 17 legt de wasadviezen (en symbolen) bij kleren uit

Er komen steeds meer toffe functies op je iPhone. Straks kun je in iOS 17 de symbolen en wasadviezen op de labels van kleding ontcijferen!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wasadviezen en symbolen herkennen met je iPhone

Wanneer je een was wilt draaien is het soms wel even puzzelen hoe je nieuwe kleren moet wassen. Vooral wanneer er een heel rijtje van wasadviezen en symbolen op het label staat ga je al snel twijfelen. Maar niet voor lang, want straks kun je in iOS 17 je iPhone gebruiken om deze wasadviezen en symbolen te ontcijferen.

Visual Lookup in iOS 17

Om de wasadviezen en symbolen op de labels in iOS 17 te ontcijferen, maakt je iPhone gebruik van de functie Visual Lookup. Deze functie bestaat al langer op de iPhone, maar krijgt regelmatig nieuwe functies.

Met Visual Lookup en de camera van je iPhone kan je toestel herkennen wat er op een foto te zien (alleen op iPhone XS en hoger). Heb je bijvoorbeeld een mooie plant in de tuin gefotografeerd? Dan kan Visual Lookup je vertellen welke plant dit is.

Jammer genoeg is de functie nooit officieel in Nederland of België uitgebracht. Dus in deze regio is de functie niet te gebruiken. Het is nog niet zeker of Apple straks in iOS 17 de functie wel beschikbaar stelt voor Nederland. Maar geen nood: er is een mogelijkheid om de functie tóch te gebruiken. In onderstaand artikel leggen we je precies uit hoe je dat doet!

Lees meer: Verborgen functie op je iPhone – planten identificeren vanuit de app Foto’s

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 17 nu installeren

Dat betekent wel dat je voor het herkennen van wasadviezen en labels nog even moet wachten op de release van iOS 17. Je kunt ook de bèta installeren als je nu al met iOS 17 wilt beginnen en dat is heel makkelijk. Hieronder lees je hoe dat moet.

Lees meer: iOS 17-bèta installeren – zo heb jij de nieuwe functies nu al