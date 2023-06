iOS 17 wallpaper – download hem hier en zet hem op jouw iPhone

Apple heeft iOS 17 onthuld en daar horen natuurlijk weer nieuwe wallpapers bij. Bekijk en download de kleurrijke wallpapers van iOS 17 hier!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple lanceert iOS 17

Zoals ieder jaar heeft Apple op de WWDC een reeks nieuwe software-updates aangekondigd. Dit jaar komt iOS 17 naar je iPhone en Apple heeft de eerste functies al onthuld. Zo wordt de compleet nieuwe Stand-by modus geïntroduceerd en komt de Journal-app naar je telefoon. Ook apps als Telefoon, FaceTime en Berichten worden op de schop genomen in iOS 17.

Er komen dus veel nieuwe functies naar je iPhone, maar dat is niet het enige. Apple brengt namelijk ieder jaar nieuwe achtergronden uit bij een nieuw besturingssysteem en dat is dit jaar niet anders. Er komen twee kleurrijke wallpapers naar je telefoon met iOS 17. Bekijk hier welke dat zijn!

Download de nieuwe wallpapers van iOS 17 hier

Het duurt nog even voordat je iOS 17 op je iPhone kunt installeren, maar de nieuwe standaard wallpapers zijn wél al beschikbaar. Zo krijg je alvast een voorproefje van de nieuwe omgeving van iOS 17 op je telefoon. Ben je ook zo enthousiast over de nieuwe achtergronden? Download dan zowel de lichte als donkere versie snel hier!

→ Download de wallpaper via deze link

→ Download de wallpaper via deze link

Meer wallpapers? Check ze hier

Het is nog even wachten totdat iOS 17 verschijnt, want Apple brengt de definitieve update doorgaans pas uit in het najaar. Tegen die tijd verschijnen er waarschijnlijk nog meer wallpapers, dus houd iPhoned in de tussentijd goed in de gaten. Dan ben je meteen op de hoogte van toffe nieuwe achtergronden.

