iOS 17 vertelt je wat er mis is als een lampje in je auto brandt

Je iPhone wordt nog handiger met iOS 17, want je telefoon vertelt straks aan de hand van een foto wat er mankeert aan je auto! Handig als je met brandende lampjes langs de weg staat en twijfelt of je nog naar de garage mag rijden. Zo werkt dat.

Visueel opzoeken wordt beter in iOS 17

Een enorm handige functie in iOS 16 is het visueel opzoeken van bepaalde objecten in Foto’s. Met de zoekfunctie is het namelijk mogelijk om bezienswaardigheden, kunstwerken, planten, huisdieren en nog veel meer snel te vinden in je fotobibliotheek. Als je een zoekterm invult bij Visueel opzoeken, scant je iPhone alle afbeeldingen en komen de foto’s naar boven die aan de opdracht voldoen.

Visueel opzoeken krijgt er in iOS 17 een handige functie bij, want de functie vertelt je straks ook wat er mis is met je auto aan de hand van een foto. Zo hoef je met Visueel opzoeken nooit meer te gokken waarom je wagen een bepaald geluid maakt, want je iPhone helpt je met het uitvogelen van het mankement. Wij leggen je uit hoe de nieuwe functie werkt.

iOS 17 herkent symbolen van het dashboard

In iOS 16 was het al mogelijk om bepaalde symbolen en tekens te herkennen met Visueel opzoeken. Deze functie wordt in iOS 17 een stuk uitgebreider, want je iPhone herkent dan ook de symbolen die op je dashboard verschijnen. Om erachter te komen wat alle verschillende symbolen betekenen, hoef je alleen maar een foto van je dashboard te maken. Je iPhone geeft vervolgens uitleg over de icoontjes.

Een erg toffe functie dus, zo hoef je met Visueel opzoeken in iOS 17 nooit meer te twijfelen waarom bepaalde symbolen oplichten in je auto. Als je een foto hebt gemaakt van de icoontjes, vertelt Visueel opzoeken je via Safari meer over de betekenis achter de symbolen. Die beschrijving zie je door op de informatie-button te tikken bij de foto in de fotobibliotheek. Je moet dan wel verbonden zijn met internet.

Functie (nog) niet beschikbaar in het Nederlands

Het herkennen van mankementen aan je auto is niet de enige uitbreiding die Visueel opzoeken krijgt in iOS 17. Met de functie is het binnenkort ook mogelijk om een vergelijkbaar gerecht te vinden als de maaltijd die op een foto staat. Bovendien wordt de zoekfunctie uitgebreid naar video’s, je kan straks dus ook objecten opzoeken die in een video voorbijkomen.

Het grote nadeel: Visueel opzoeken in iOS is helaas nog niet beschikbaar in het Nederlands. Wil je de functie toch gebruiken? Dan moet je de standaardtaal van je iPhone op Engels zetten. Dit doe je bij ‘Instellingen > Algemeen > Taal en Regio’. Daar zet je iPhone-taal op ‘English’ en de Regio op ‘Verenigde Staten’. Na het wijzigen van deze instellingen moet je de iPhone handmatig een keer herstarten.

Zodra je deze stappen hebt doorlopen, kan je de functie ook in Nederland gebruiken. Je krijgt dan natuurlijk wel alle informatie in het Engels. Het is nog onbekend of en wanneer Visueel opzoeken ook naar de Nederlandse iOS-versies komt. Wij hopen in ieder geval dat de toffe functie in Nederland niet lang meer op zich laat wachten.

