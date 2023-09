Deze 5 belangrijke instellingen maken iOS 17 veel veiliger

Je iPhone krijgt er met iOS 17 een aantal toffe functies bij, maar wordt ook veel veiliger. Dit zijn de belangrijkste veiligheidsfeatures in iOS 17!

Nieuwe veiligheidsfeatures in iOS 17

Je kunt iOS 17 inmiddels installeren op alle iPhones die ondersteuning bieden voor de nieuwe update. Het is geen grote update, Apple heeft vooral bestaande functies verbeterd. In iOS 17 is AirDrop uitgebreid met NameDrop en hebben ook apps als Telefoon, FaceTime en Berichten kleine aanpassingen gekregen. Daarnaast heeft Apple nieuwe functies toegevoegd aan iOS 17, waarmee je iPhone veel veiliger is.

Vooral Safari heeft er handige veiligheidsfeatures bijgekregen in iOS 17, waardoor internetten nu écht veilig is. Ook de nieuwe Check-in modus in Berichten is een belangrijke verbetering op het gebied van veiligheid. Dit zijn belangrijke instellingen, maar je moet ze wel nog handmatig instellen op je iPhone. Wij vertellen je welke features iOS 17 veel veiliger maken én hoe je ze inschakelt!

1. Privémodus is nu echt privé

Heb je liever niet dat iemand de tabbladen in jouw privémodus opent? Dan biedt iOS 17 een handige en veiligere functie, want het is nu mogelijk om de incognito tabbladen te beveiligen met Face ID of Touch ID. Zo weet je zeker dat deze pagina’s niet per ongeluk geopend worden, want de tabbladen moeten eerst ontgrendeld worden. Als je iPhone je gezicht of vingerafdruk heeft herkend, kun je de tabbladen openen.

Om je tabbladen te vergrendelen met Face ID of Touch ID, moet je wel de instellingen van Safari aanpassen op je iPhone. Zo weet je zeker dat je alle incognito vensters veilig beschermd zijn in iOS 17. Je stelt dat als volgt in:

Ga naar de instellingen van je iPhone; Tik op ‘Safari’; Scrol naar beneden en schakel ‘Face ID vereist om de privémodus te ontgrendelen’ in.

2. Beter beschermd tegen tracking in iOS 17

Apple probeert al langer te voorkomen dat adverteerders je gedrag in apps en browsers volgen. Dat leidde eerder nog tot kritiek van adverteerders, want die stellen dat Apple hiermee de Europese privacy-richtlijnen overschrijdt. Toch gaat Apple bij iOS 17 nog een stap verder, want je kunt dan tracking in Safari, Mail en Berichten volledig uitzetten. Hiermee maakt Apple iOS 17 weer iets veiliger.

Ook deze functie moet je handmatig instellen. Ga daarvoor opnieuw naar de instellingen van je iPhone en tik op ‘Safari > Geavanceerd > Geavanceerde bescherming voor tracking en fingerprinting’. Je kunt hier kiezen of je tracking uit wilt schakelen voor de privémodus of voor je hele surfgedrag. Door tracking te blokkeren weet je zeker dat je internetverkeer nog veiliger is in iOS 17!

3. Ontvangen van verificatiecodes uitgebreid in iOS 17

Misschien wel één van de beste iPhone-functies ooit: het automatisch invullen van verificatiecodes. Deze codes zijn een extra beveiligingslaag, waardoor je accounts veel veiliger zijn. Je iPhone herkende een verificatiecode in Berichten al en vulde de cijfercombinatie automatisch in op de bijbehorende website of pagina in Safari. Nu is dit in iOS 17 nóg veiliger, want de verificatiecodes worden na het ontvangen vanzelf verwijderd.

Zodra je de code hebt ingevoerd, wordt het bericht met de verificatiecodes vanzelf weer verwijderd. Zo hoef je niet meer om te kijken naar alle nutteloze berichten met de (gebruikte) codes. Ook handig: je iPhone herkent niet alleen verificatiecodes die zijn ontvangen via Berichten, maar ook codes die zijn binnengekomen via de mail. Mails met verificatiecodes worden eveneens automatisch verwijderd. Zo is het met iOS 17 dus nog veiliger en makkelijker om de codes in te voeren in Safari.

4. Toestemming voor de Fotobibliotheek

Heb je iOS 17 al geïnstalleerd? Dan is deze nieuwe functie je misschien al opgevallen, want veel apps moeten opnieuw toestemming vragen om toegang te krijgen tot je Fotobibliotheek. Bij alle apps die je eerder al zes maanden of langer toegang hebt gegeven tot je volledige filmrol, krijg je nu opnieuw de melding om je Fotobibliotheek af te schermen. Hiermee moeten je foto’s veiliger opgeborgen zijn in iOS 17.

Deze functie is automatisch ingeschakeld in iOS 17, dus je hoeft hier niks voor te doen. Bij iedere app die al een bepaalde periode toegang heeft tot je Fotobibliotheek verschijnt de melding vanzelf. Je kunt dan opnieuw kiezen voor volledige toegang, of je filmrol toch beperken tot een gelimiteerd aantal foto’s. Dat is vaak een stuk veiliger, apps hebben dan in iOS 17 enkel zicht op de afbeeldingen die je hebt geselecteerd.

5. Veilig thuiskomen met Check-in

Een bericht naar je vrienden sturen als je veilig bent aangekomen thuis? Met iOS 17 hoeft dat niet meer, want dan kun je met de nieuwe functie Check-in automatisch een bericht laten sturen wanneer je op de plaats van bestemming bent. Heel handig, want zo weten je vrienden of gezinsleden direct dat je veilig op een locatie bent gearriveerd.

De functie kan echter meer, want Check-in komt óók van pas als je niet op tijd thuis bent. Je iPhone houdt namelijk bij waar je bent en controleert de route die je aflegt. Doe je daar (veel) te lang over? Dan worden je locatie, route en batterijstatus gedeeld met de contactpersonen. ‘s Avonds naar huis fietsen is op die manier veel veiliger met iOS 17. Lees hier hoe je Check-in activeert op je iPhone.

Meer weten over iOS 17?

Met iOS 17 probeert Apple je digitale omgeving dus nog veiliger te maken. Naast deze functies krijgt je iPhone er nog veel meer features bij. Je kunt je wekker namelijk eindelijk opbergen met de nieuwe Stand-by modus van je iPhone en is het mogelijk om meerdere profielen aan te maken in Safari. Ook krijgen je AirPods er nieuwe instellingen bij en is Kaarten veel uitgebreider in iOS 17.

Wil je meer weten over iOS 17? Bekijk dan hier of alle nieuwe functies wel op jouw iPhone werken, want helaas komen sommige features niet naar oudere modellen. Lees hier alles over de grote iOS-update van dit jaar, zodat je geen enkele functie mist!

