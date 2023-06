iOS 17: deze verbeteringen krijgt het toetsenbord van je iPhone

Met iOS 17 krijgt je iPhone veel handige nieuwe functies. Ook het toetsenbord heeft een upgrade gekregen. Dit zijn de nieuwe functies die het toetsenbord van je iPhone krijgt in iOS 17!

Nieuwe functies voor het iPhone-toetsenbord in iOS 17

Irriteer jij je ook zo vaak aan de automatische spellingscontrole en correctie van je iPhone? Probeer je soms ook iets te typen en dan maakt je toestel er totaal iets anders van? Dan is er goed nieuws, want in iOS 17 krijgt het toetsenbord van je iPhone een paar flinke verbeteringen. Welke dat zijn lees je hier.

1. Dicteerfunctie is beter

De dicteerfunctie heeft een flinke upgrade gekregen. Je kunt tijdens het inspreken het toetsenbord gebruiken. Handig als je bijvoorbeeld een naam of een woord in spreektaal wilt typen. De dicteerfunctie heeft daar nog wel eens moeite mee.

Om de dicteerfunctie te gebruiken, tik je op het microfoontje rechtsonder als je het toetsenbord open hebt staan. Daarna kun je meteen beginnen met het inspreken van je tekst.

2. Verbeteringen voor autocorrectie

Een van de grootste irritaties tijdens het typen is autocorrectie. Volgens Apple is de autocorrectie van het toetsenbord in iOS 17 een stuk beter geworden. Je krijgt nu meteen te zien als een woord is aangepast door een blauw streepje. Dit is handig wanneer je iPhone de tekst foutief heeft aangepast. Door op het woord te tikken kun je dan gemakkelijk terug naar het oorspronkelijke woord.

3. Nieuwe plek voor stickers in het toetsenbord

iOS 17 geeft Berichten verschillende updates, zoals gloednieuwe emoji-stickers en de mogelijkheid om Live Stickers te maken door onderwerpen uit foto’s te isoleren. Je kunt ook effecten aan Live Stickers toevoegen, waarmee ze nog meer tot leven komen.

Deze stickers staan nu in een nieuwe gedeelte van het iPhone-toetsenbord in iOS 17. Hier vind je dan alle stickers terug, zodat je ze overal in het besturingssysteem makkelijker kunt gebruiken.

Meer functies voor het toetsenbord in iOS 17

Het toetsenbord in iOS 17 heeft nog meer handige functies gekregen. Maar niet al deze functies zijn ook beschikbaar in het Nederlands. Zo is het voorspelen van hele zinnen (die in het invulvak verschijnen) alleen beschikbaar in de Engelse taal.

