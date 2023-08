Ophef over de Telefoon-app in iOS 17 – dit is er aan de hand

In iOS 17 gaat Apple flink wat veranderingen doorvoeren. Maar iPhone-bezitters met iOS 17 klagen nu over de aanpassingen in de Telefoon-app. Wat is er aan de hand?

Ophef over Telefoon-app in iOS 17

Officieel is iOS 17 nog niet uit, maar je kunt de openbare bèta al wel op je iPhone installeren als jouw iPhone wordt ondersteund. Toch ontstaat er de laatste tijd wat ophef op X (voorheen Twitter) over de veranderingen die Apple heeft doorgevoerd. Zo heeft de Telefoon-app op je iPhone in iOS 17 ook een paar subtiele wijzigingen gekregen. Maar daar is het dus niet iedereen mee eens.

Het gaat om de knop waarmee je aan het eind van een telefoongesprek kunt ophangen (de ‘Stop’-knop). De knop werkt als vanouds, maar zit nu op een andere plek. In iOS 16 en eerder zat de knop om het telefoongesprek te beëindigen onderaan het scherm, helemaal alleen zonder andere knoppen. Een stuk daarboven stonden twee rijen met knoppen voor FaceTime, de cijfertoetsen en meer.

In iOS 17 heeft Apple de knoppen aangepast. Alles is verder naar beneden geschoven. De knop om op te hangen zit nu in de rij met knoppen. Je vindt hem helemaal rechts, in de onderste rij.

Persoonlijke posters bij telefoongesprekken mogelijke oorzaak

Waarom Apple dit gedaan heeft wordt duidelijk wanneer je de andere nieuwe functies van iOS 17 bekijkt. Een van de nieuwe features zijn de persoonlijke posters voor contacten. Daarmee stel je in hoe je bij iemand anders in beeld komt bij inkomende gesprekken.

Je ziet dan een afbeelding op het hele scherm, en dan is het eenmaal mooier als de knoppen niet midden op de foto staan. Ook fijn om te weten: zelfs wanneer iemand geen persoonlijke poster heeft ingesteld staan de knoppen nu voortaan altijd onderaan in de Telefoon-app van iOS 17.

Meer weten over iOS 17?

Voor de officiële release van iOS 17 moet je nog even wachten. Apple brengt iOS 17 kort na de presentatie van de iPhone 15 uit. Dat gebeurt meestal in de tweede of derde week van september.

