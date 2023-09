iOS 17 release: op deze dag krijgt je iPhone nieuwe functies

Apple heeft de iPhone 15 onthuld en daar hoort natuurlijk ook de release van iOS 17 bij! Dit is wanneer alle nieuwe functies naar je iPhone komen.

Veel nieuwe functies in iOS 17

Apple heeft de iPhone 15 officieel aangekondigd tijdens het Wonderlust-event! Bij de nieuwe iPhone lanceert Apple ieder jaar een grote iOS-update, dit jaar is het de beurt aan iOS 17. Met de grote update komen er toffe en vooral handige functies naar je iPhone. Zo wordt je iPhone een volwaardige wekker met de nieuwe StandBy-modus en is AirDrop veel beter met NameDrop.

Daarnaast is het eindelijk mogelijk om Apple’s Kaarten offline te gebruiken en kun je de locatie van een AirTag met meerdere personen delen. Ook leuk: in iOS 17 herkent je iPhone huisdieren in je Fotobibliotheek, waardoor je een profiel voor bijvoorbeeld je hond aan kunt maken. Met iOS 17 komen er dus veel nieuwe functies naar je iPhone. En daar kun je snel mee aan de slag, want de release van iOS 17 is volgende week al!

Dit is wanneer iOS 17 verschijnt

Apple heeft tijdens het Wonderlust-event namelijk ook bekendgemaakt wanneer de release van iOS 17 is. Je kunt de nieuwe iOS-versie op maandag 18 september op je iPhone kunnen installeren. Meestal verschijnt de update in de avond, tussen 18.00 uur en 19.00 uur Nederlandse tijd. Dan komt iOS 17 automatisch binnen op je iPhone en kun je de software downloaden.

Als je iOS 17 direct na de release wilt installeren, kun je het beste zelf naar de instellingen van je iPhone gaan. Je vindt de nieuwe update dan bij de instellingen van je iPhone onder ‘Algemeen > Software-update’. Tik vervolgens op ‘Download en installeer’ om iOS 17 op je telefoon te zetten. Als je automatisch updaten aan hebt staan wordt je iPhone vanzelf bijgewerkt. Dat gebeurt dan wel pas ‘s nachts, waardoor je pas een dag later met iOS 17 aan de slag kunt.

Helaas komt iOS 17 bij de release niet naar alle iPhones, een aantal oudere modellen heeft geen ondersteuning meer voor de update. Zoals ieder jaar krijgen deze iPhones niet meer de nieuwste functies, deze blijven dan steken op iOS 16. De toestellen krijgen wél nog beveiligingsupdates, dus je hoeft je geen zorgen te maken over de veiligheid van je iPhone. Lees hier of jouw iPhone ondersteuning heeft voor iOS 17.

Naast iOS 17 verschijnen er maandagavond nog vijf grote software-updates van Apple. In het najaar brengt Apple altijd een reeks grote updates uit, maar dit jaar komen ze voor het eerst op hetzelfde moment uit. Dat betekent dat je een groot deel van je Apple-apparaten tegelijk kunt bijwerken. Ben je benieuwd welke updates tijdens de release van iOS 17 komen? Lees dan snel welke apparaten een grote software-update krijgen!

