iOS 17 problemen: veelvoorkomende bugs én oplossingen

De nieuwe update iOS 17 brengt een overvloed aan nieuwe functies naar de iPhone. Maar waar een grote update vaak ook goed voor is, zijn bugs en fouten. In dit artikelen bespreken we de veelvoorkomende iOS 17 problemen – en de oplossingen.

iOS 17 problemen

Over het algemeen geldt: hoe mee wijzingen er in de software zijn, hoe meer bugs de update met zich meebrengt. Bij iOS 17 is dat helaas niet anders. Gebruikers klagen over gekke notificaties, een update die blijft hangen, een klok die verkeerd staat en meer.

iOS 17 update lukt niet

Bij sommige mensen blijft de iOS 17-update na het aanvragen hangen. Dit kun je oplossen door het update-bestand te verwijderen:

Open de Instellingen-app en tik op ‘Algemeen’; Tik op ‘iPhone-opslag’; Tik in de lijst op ‘iOS 17.0’ en kies ‘Verwijder update’.

Start de iPhone opnieuw op en probeer het installeren van iOS 17 opnieuw. Controleer of wifi werkt en zorg dat de accu voor minstens 50 procent vol is, anders kan de software niet worden geïnstalleerd.

Ik zie de iOS 17 update niet

Ben je al naar ‘Instellingen>Algemeen>Software-update’ gegaan, en zie je de update daar niet verschijnen?

Controleer eerst of je iPhone iOS 17 ondersteuning heeft. De update is er voor de iPhone XS en nieuwer. Welk toestel je hebt, zie je bij ‘Instellingen>Algemeen>Info’. Heb je eerder de testversie (bèta) van iOS 17 geïnstalleerd? Dan moet je het profiel mogelijk eerst verwijderen, voordat je de iPhone-update kunt installeren. Dit doe je bij ‘Instellingen>VPN- en apparaatbeheer’.

Is dit nog niet de oplossing, voer dan een geforceerde herstart uit. In het artikel iPhone resetten lees je hoe dit werkt. Probeer het updaten daarna opnieuw.

Mijn batterij is sneller leeg

Heb je het idee dat je iPhone-batterij sneller leeg is sinds iOS 17? Je bent niet alleen. Gelukkig is dit probleem maar tijdelijk: bij grote updates voert je toestel allerlei processen op de achtergrond uit, waardoor de accuduur een paar dagen korter is dan je gewend bent.

Meestal is de batterijduur na een paar dagen weer op het oude niveau. Wil je toch iets doen om langer met je iPhone te doen? Check dan deze iPhone-batterij tips.

Ik mis functies!

Versie 17.0 van iOS 17 bevat niet meteen alle nieuwe functies. Net zoals in vorige jaren zullen sommige features later dit najaar worden toegevoegd via een update. Dus er komen nog een aantal opties aan die Apple al heeft onthuld:

De vernieuwde Dagboek-applicatie

AirDrop over het internet voor als je buiten het bereik van een andere iPhone bent

De optie om gezamenlijke afspeellijsten te creëren in Apple Music

AirPlay-ondersteuning voor hoteltelevisies

Deze opties verwachten we in iOS 17.1. Deze versie zal halverwege oktober uitkomen.

Verkeerde tijd in Stand-by

De meest opvallende toevoeging aan iOS 17 is wellicht de Stand-by-modus. Wanneer je deze functie activeert, lijkt de getoonde klok incorrect. Deze is echter standaard ingesteld op Cupertino-tijd (aangeduid met de afkorting ‘CUP’), de locatie van Apple’s hoofdkantoor in Californië. Je kunt dit uiteraard wijzigen:

Druk wat langer op de klokaanduiding.

Ontgrendel indien nodig je iPhone.

Dubbelklik snel op de klok in het widget-overzicht.

Vervang ‘Cupertino, VS’ door ‘Amsterdam’.

Tik op een donker deel van het scherm en selecteer ‘Gereed’.

Geluiden zijn gewijzigd en lijken stiller

iOS 17 introduceert een scala aan nieuwe beltonen en notificatiegeluiden. Voor de meest cruciale meldingen heb je de keuze om een nieuw of bestaand geluid in te stellen. Echter, voor de ‘standaard’ meldingen van veel apps ben je beperkt tot één specifiek geluidje. Dit geluid is merkbaar stiller dan het standaardgeluid in iOS 16, en dat is niet aan te passen. Dit heeft dan ook voor veel ontevreden gebruikers gezorgd.

Om te zien welke meldingen je zelf kunt aanpassen, navigeer je naar ‘Instellingen>Horen en voelen’. Het is ook raadzaam om de instellingen van je favoriete chatapp te verkennen, aangezien sommige apps daar de mogelijkheid bieden om het geluid te wijzigen.

Nog andere iOS 17 problemen?

Heb je zelf nog andere iOS 17 problemen gespot? Laat het hieronder weten in de reacties.