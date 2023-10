Deze dame moest haar naam wijzigen vanwege iOS 17

Het is te gek voor woorden, maar de vrouw op de foto hierboven heeft haar naam laten wijzigen door een probleem met iOS 17. Dit is waarom.

Vrouw wijzigt naam vanwege probleem in iOS 17

Stel je voor, Apple brengt de iOS 17-update uit, en door een nieuwe functie voel jij je genoodzaakt om je naam te wijzigen. Dat is het verhaal van mevrouw Price, een jonge personal trainer uit Schotland. Voor de meeste mensen is het waarschijnlijk een grappig verhaal, maar zeker niet voor haar.

Zoals je wellicht weet heeft iOS 17 de mogelijkheid geïntroduceerd om Apple’s spraakassistent op te roepen door alleen maar het woord ‘Siri’ uit te spreken. Voorheen moest daar altijd een ‘Hé’ aan voorafgaan. En dat is dus de oorzaak van het hele probleem.

Siri Price heeft een iOS 17 probleem

Want Price heet natuurlijk met voornaam ‘Siri’. Ze werkt in een sportschool en dat zorgde al in het verleden voor kleine problemen in combinatie met Apple’s spraakassistent. Alle vrienden, klanten en collega’s van haar gingen ze dan ook begroeten door gewoon ‘Siri’ te zeggen, zonder een ‘Hey’ erbij. Dat was volgens haar vervelend, maar nog wel te doen.

iOS 17 heeft echter alles veranderd. Zodra iemand haar naam in de mond neemt, beginnen overal iPhone-schermen op te lichten. Zij is er dan ook redelijk boos over:

Ik ben helemaal woedend. Mijn vriend heeft de nieuwe update geïnstalleerd en merkte dat zijn telefoon elke keer wordt geactiveerd als hij me bij mijn naam noemt. Het gebeurt ook in de sportschool: als klanten me begroeten activeren hun iPhones en ze doen het herhaaldelijk. Siri Price, personal trainer uit Edinburgh

Dus besloot Siri Price om haar naam te veranderen in Siz. Bij iPhoned hopen we wel dat dit nu haar problemen oplost, want wij ervaren bij heel veel woorden met een ’s’- of ‘z’-klank onbedoelde Siri-activeringen

Waar komt de naam Siri vandaan?

Siri vierde zijn introductie in 2011, samen met de iPhone 4S. De naam is overigens echt afkomstig van een bestaand persoon. Dat bevestigde Dag Kittlaus, en van de medeoprichters van het oorspronkelijke bedrijf dat Siri ontwikkelde, in 2012.

Ik werkte met een dame genaamd Siri in Noorwegen en wilde mijn dochter Siri noemen en het domein was beschikbaar. En ook consumentenbedrijven moeten zich richten op het feit dat de naam makkelijk te spellen is, makkelijk uit te spreken.” Dag Kittlaus, medeoprichter van Siri

Siri Price vindt de naam misschien te makkelijk om uit te spreken, maar ze is niet de enige die zou willen dat Siri een andere naam had. Volgens Kittlaus had Steve Jobs gewoon een hekel aan de naam – maar kon hij geen betere bedenken.

