Gerucht: deze iPhones en iPads krijgen ondersteuning voor iOS 17

Het is zo goed als zeker dat Apple iOS 17 op de WWDC in juni zal presenteren. Maar welke iPhones en iPads krijgen straks ondersteuning om iOS 17 te installeren?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 17 verschijnt dit jaar

Afgelopen week heeft Apple de WWDC 2023 officieel aangekondigd. Van 5 tot en met 9 juni zijn ontwikkelaars en studenten (met een kaartje) welkom bij het Apple Park in Cupertino, Californië. De verwachting is dat Apple dan niet alleen nieuwe hardware-producten aankondigt, maar ook met de eerste presentatie van de software-updates voor bijna alle devices komt. Eén van die software-updates is natuurlijk iOS 17.

Lees ook: WWDC 2023: deze producten gaat Apple dit jaar lanceren

Waar het er eerst op leek dat iOS 17 geen grote update zou worden, lijken er nu toch een aantal veelgevraagde functies naar de update te komen. Het vergrendelscherm krijgt waarschijnlijk opnieuw een aantal nieuwe functies erbij en iOS 17 krijgt naar verluidt interactieve widgets. Maar de belangrijkste vraag is: welke iPhones en iPads krijgen ondersteuning voor iOS 17 en iPadOS 17?

De nieuwe iOS-update komt naar deze iPhones

Eerder vandaag bleek al dat apps als de App Store en iMessage niet het eeuwige leven hebben op oude iPhones en iPads. Vanaf volgende maand zijn deze apps van Apple niet meer op alle devices te gebruiken. Hetzelfde geldt voor OS-updates: niet alle toestellen hebben ondersteuning voor het nieuwe iOS 17.

Dit jaar houdt het naar verwachting op voor de iPhone 8 en ouder, deze toestellen krijgen geen iOS 17-update. Vorig jaar werd de iPhone 7 niet meer geüpdatet naar iOS 16, dus een logische vervolgstap is nu de iPhone 8 (Plus). De iPhone X is net als de iPhone 8 gelanceerd in 2017 en draait op de A11 Bionic-chip. Hierdoor is het goed mogelijk dat ook de iPhone X geen iOS 17-ondersteuning meer krijgt.

Benieuwd welke iPhones op iOS 17 kunnen draaien? Dit zijn alle iPhones die de iOS 17-update waarschijnlijk wél krijgen:

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Naar deze iPads komt iPadOS 17

Ook voor een aantal iPads komt er geen ondersteuning voor iPadOS 17. Het is de verwachting dat de vijfde generatie iPad geen nieuwe update krijgt. De eerste generatie iPad Pro (zowel de 9,7-inch als de 12,9-inch uitvoering) moet het eveneens doen zonder iPadOS 17. Naar deze iPads komt de nieuwe update wél:

Meer weten over iOS 17?

De nieuwe iOS 17 en iPadOS 17-update is dus alsnog op een behoorlijk aantal apparaten te installeren. De eerste bètaversie van iOS verschijnt dit jaar waarschijnlijk opnieuw in juni, de uiteindelijke release is in september. Ben je benieuwd welke functies met iOS 17 naar je iPhone komen? Check dan alle nieuwe verwachte features van iOS 17 hier.

Wil je altijd op de hoogte blijven van het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!