iOS 17 is minder populair dan iOS 16 – hier ligt het (mogelijk) aan

Apple heeft cijfers bekendgemaakt over het aantal iOS 17-installaties en het blijkt dat iOS 17 minder populair is dan iOS 16. iPhoned doet een gokje waar dat mogelijk aan ligt.

iOS 17 minder populair dan iOS 16

Afgelopen maandag maakte Apple bekend dat iOS 17 inmiddels is geïnstalleerd op 76 procent van de iPhones die de afgelopen vier jaar zijn uitgebracht. Hieruit blijkt dat iOS 17 minder populair is dan zijn voorganger. Het is overigens de eerste keer dat Apple dergelijke cijfers over iOS 17 bekendmaakt sinds het besturingssysteem in september vorig jaar verscheen.

Het blijkt dat 20 procent van de iPhones die in de afgelopen vier jaar zijn uitgebracht, nog draait op iOS 16 en vier procent op een nog ouder besturingssysteem. Van alle actieve iPhones draait 66 procent op iOS 17, 23 procent op iOS 16 en 11 procent op een oudere versie van iOS.

Er zijn ook cijfers over iPadOS

Apple heeft ook de installatiecijfers van iPadOS gedeeld. Op 61 procent van de iPads die in de afgelopen vier jaar zijn geïntroduceerd, is iPadOS 17 geïnstalleerd. iPadOS 16 staat op 29 procent geïnstalleerd en op 10 procent staat een eerdere versie van iPadOS.

Van alle actieve iPads heeft momenteel 53 procent iPadOS 17 geïnstalleerd. 29 procent heeft iPadOS 16 en 18 procent een eerdere versie van de iPadOS-software.

iPadOS 17 populairder dan iOS 17

Vorig jaar rond deze tijd stond iOS 16 geïnstalleerd op 81 procent van alle iPhones die de laatste vier jaar zijn geïntroduceerd. We kunnen dus concluderen dat iOS 17 vooralsnog minder populair is dan iOS 16. In februari 2023 was iPadOS 16 op slechts 53 procent van de iPads geïnstalleerd. De adoptie van iPadOS 17 verloopt dus sneller dan de adoptie van iPadOS 16.

iOS 17 werd voor het eerst uitgebracht in september en Apple heeft tot nu toe drie grote updates uitgebracht. Een vierde grote update, iOS 17.4, wordt in maart verwacht.

Hierom is iOS 17 minder populair

De reden dat iOS 17 minder populair is dan iOS 16, is dat er aanvankelijk relatief veel bugs in zaten. Die werden vervolgens wel weer opgelost door middel van nieuwe updates, maar mensen wachten vaak toch liever eerst even af tot er een versie zonder bugs beschikbaar is.

Een andere reden is dat Apple verplicht wordt om sideloading toe te staan. De verwachting is dat dit met de de iOS 17.4-update wordt toegevoegd, dus er zijn mensen die daar op wachten. Bovendien hebben de iPhone 8 en iPhone X geen ondersteuning gekregen voor iOS 17. Mensen met die iPhones willen misschien wel updaten, maar kunnen het simpelweg niet. Wat dat betreft kun je dus niet zeggen dat iOS 17 minder populair is.

Wil je altijd op de hoogte zijn van iOS 17 en updates van het besturingssysteem? Houd dan de website in de gaten en download onze gratis iPhoned-app. Ook kun je je inschrijven voor onze nieuwsbrief.