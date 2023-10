Maakt iOS 17 je oude iPhone langzamer (en waar ligt het dan aan)?

Maakt iOS 17 je iPhone langzamer? Of toch niet? En waar ligt het dan aan? Wij geven je het antwoord op al deze vragen!

Maakt iOS 17 je oude iPhone langzamer?

Vrijwel bij elke grote update van iOS, klagen iPhone-bezitters dat hun iPhone langzamer is geworden. Dit is ook weer het geval bij de update naar iOS 17. Maar is het écht zo? En waar ligt het dan aan?

MacWelt was van plan het tot op de bodem uit te zoeken en heeft iOS 17 met een iPhone SE 2020 getest. Met zijn A13-chip kan de iPhone SE 2020 de update installeren.

1. Snelheid in Safari

Om de snelheid in Safari te testen werd het programma Jetstream Browser Test en Basemark 3.0 gebruikt. Jetstream test de algemene performance van een browser en Basemark richt zich op de grafische kwaliteiten.

Zoals je ziet zijn de resultaten vrijwel gelijk. Er zit een heel klein verschil in de aantallen, maar dat ga je in de praktijk écht niet merken.

2. Processor en Neural Engine

De chip en de Neural Engine zijn getest met de programma’s Geekbench en Geekbench ML. Ook hier zijn er slechts hele kleine verschillen te vinden tussen beide versies van het besturingssysteem. iOS 17 maakt je iPhone ook hier dus zeker niet merkbaar langzamer.

3. Grafische prestaties

Om de grafische prestaties van iOS 17 te meten wordt het programma 3D Mark Wild Life gebruikt. Hier is opvallend genoeg wel een verschil te zien. In iOS 17.0.3 is de iPhone SE 2020 zo’n 13 procent langzamer.

Het aantal frames per seconde ging van 38,18 (in iOS 16) naar 33,1 (in iOS 17). Dit verschil kon MacWelt niet verklaren. Wel kwamen ze erachter dat de performance slechter werd naarmate de accu verder leeg raakte. Hopelijk wordt dit in toekomstige updates van iOS 17 verbeterd.

Conclusie

De nieuwste versie van het besturingssysteem had nogal een krakkemikkige start. Er zijn inmiddels al meerdere updates voor iOS 17 verschenen. Er zit bij de grafische prestaties van de iPhone wel een performance-dip na de update, maar je kunt niet zeggen dat de iPhone SE 2020 echt veel langzamer is geworden. In dagelijks gebruik ga je hier echt niets van merken.

