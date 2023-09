iOS 17 is te installeren: deze toffe functies komen naar je iPhone!

Downloaden maar! Apple heeft iOS 17 uitgebracht, waardoor je de update direct op je iPhone kunt installeren. Deze toffe functies komen naar je telefoon!

iOS 17 is uit!

Het is weer tijd om je iPhone te updaten, want iOS 17 is voor iedereen beschikbaar. De update brengt toffe en vooral handige functies naar je iPhone. Zo wordt je iPhone een volwaardige wekker met de nieuwe Stand-by modus en is AirDrop uitgebreid met NameDrop. Wij zetten tien nieuwe functies van iOS 17 voor je onder elkaar!

1. Nieuwe Stand-by modus

Bij de nieuwe Stand-by functie voor je iPhone krijg je schermvullende informatie te zien, die vanaf een afstand goed leesbaar is. Je bepaalt zelf wat er precies wordt weergegeven op het Stand-by scherm. Je hebt dan de keuze uit verschillende widgets, foto’s, verschillende soorten klokken en Live activiteiten. En het goede nieuws: de functie werkt ook bij iPhones zonder always-on scherm!

Stand-by is voornamelijk handig om je iPhone als ondersteuning op de achtergrond te gebruiken. Zo dient je telefoon straks als wekker op je nachtkastje of als agenda op je bureau. Om de Stand-by modus in te schakelen moet je iPhone wel aan de oplader aangesloten zijn. Heb je een iPhone 14 Pro (Max)? Dan is Stand-by met het always-on display altijd actief.

2. Ontvangen van verificatiecodes nu veel handiger

Voor velen één van de handigste iPhone-functies ooit: het automatisch invullen van verificatiecodes. Je iPhone herkent een verificatiecode die via Berichten binnenkomt automatisch en vult de code dan voor je in op de bijbehorende website of pagina. Je hoeft de code zo niet meer te onthouden of terug te zoeken.

In iOS 17 wordt deze functie nog uitgebreider, want je iPhone herkent dan ook verificatiecodes die via de mail binnenkomen. Ook nieuw in iOS 17: je krijgt de optie om in te stellen dat berichten en mails met een verificatiecode worden verwijderd, nadat je de code hebt gebruikt. Dit gebeurt automatisch, zodat je niet meer hoeft om te kijken naar die berichten.

3. NameDrop maakt AirDrop nog beter

Apple heeft AirDrop in iOS 17 uitgebreid met NameDrop. De feature is een uitbreiding van AirDrop en is bedoeld om contactgegevens snel te delen met een andere iPhone of Apple Watch. Dit doe je met NameDrop door de twee iPhones simpelweg bij elkaar te houden – of een iPhone en een Apple Watch.

Zodra je twee iPhones dichtbij elkaar houdt, verschijnt de contactkaart van de andere iPhone automatisch in beeld. Je bepaalt zelf welke gegevens in je contactkaart staan. Dit zijn gegevens als een profielfoto, mailadres en telefoonnummers. Zo is het dus veel makkelijker om je contactgegevens te delen. Lees hier alle nieuwe AirDrop-functies die met iOS 17 naar je iPhone komen.

4. Bestanden inspreken via Live Voicemail

Daarnaast komt Live VoiceMail naar je smartphone. Wanneer iemand je voicemail inspreekt zie je dit in iOS 17 live als tekst op het scherm. FaceTime krijgt een soortgelijke update, waarmee je ook een bericht kunt achterlaten. Je kunt hiermee een video maken en achterlaten als iemand je FaceTime-gesprek niet aanneemt. Erg leuk om een gepersonaliseerd bericht te sturen.

5. Interactieve widgets toegevoegd aan iOS 17

Apple noemde dit voornamelijk als een handige functie voor de iPad, maar de interactieve widgets komen óók naar je iPhone met iOS 17. De widgets werden in iOS 16 geïntroduceerd en krijgen er in iOS 17 meer opties bij. Zo hoef je straks een app niet meer te openen, maar kan je bepaalde taken al uitvoeren via de widget. Denk hierbij aan het afstrepen van taken in de Herinneringen-app.

6. Meer functies voor Safari

Na het installeren van iOS 17 heeft Safari er handige functies bij. Deel jij de iPad met je familie? Of gebruik je jouw iPhone voor zowel werk als privé? Daarvoor komt met iOS 17 een handige functie naar Safari, want je kunt dan meerdere profielen aanmaken in de browser. Ook wordt het mogelijk om je IP-adres te verbergen en om je privétabbladen te beveiligen met Face ID of Touch ID. Lees hier alle nieuwe functies!

7. Offline Kaarten eindelijk beschikbaar

Naast Safari breidt Apple ook Kaarten flink uit in iOS 17. De belangrijkste nieuwe functie van Kaarten is het downloaden van plattegronden, zodat je de app ook kunt gebruiken als je geen internet hebt. Met iOS 17 is het dan mogelijk om bepaalde routes op je iPhone te installeren. Verder is de routebeschrijving verplaatst in iOS 17 en zijn elektrische laadpalen toegevoegd aan Kaarten.

8. ‘Hé, Siri’ is niet meer

Apple kiest er in iOS 17 voor om met ‘Hé, Siri’ te stoppen en in plaats daarvan alleen nog maar ‘Siri’ te gebruiken. Door te stoppen met ‘Hé, Siri’ wordt het gebruik van de spraakassistent nog makkelijker en hopelijk ook beter. Zo moet voorkomen worden dat de spraakassistent willekeurig reageert op gesprekken of audio van bijvoorbeeld de televisie.

9. AirTag delen met anderen in iOS 17

Na het installeren van iOS 17 is het mogelijk om de locatie van AirTags met meerdere mensen te delen. Voorheen werd de zender gekoppeld aan één Apple ID. Vanaf iOS 17 kan je de AirTag delen met meerdere personen, zodat de locatie zichtbaar is op verschillende devices. Zo kan je de locatie van je koffer, portemonnee of huisdier straks delen met je wie je wilt en ben je niet meer afhankelijk van één Apple ID.

10. Check in laat je veilig thuiskomen

De Berichten-app bevat in iOS 17 ook ‘Check in’, een feature waarmee je vrienden of familieleden kunt laten weten dat je veilig je bestemming hebt bereikt. Wanneer je ‘Check in’ activeert, ontvangen vrienden of familieleden automatisch een melding zodra je aankomt. Hiervoor moet iOS 17 ook op de iPhone van de ontvanger geïnstalleerd zijn.

Als je de bestemming minder snel nadert dan verwacht, wordt er in iOS 17 tijdelijk nuttige informatie gedeeld met de geselecteerde contactpersoon. Deze informatie bestaat uit je precieze locatie, het batterijniveau van je device en de mobiele ontvangst. Alle gedeelde informatie wordt volledig versleuteld.

Meer weten over iOS 17?

Naast iOS 17 zijn er maandagavond nog vijf grote software-updates van Apple verschenen. In het najaar brengt Apple altijd een reeks grote updates uit, maar dit jaar zijn ze voor het eerst op hetzelfde moment uitgebracht. Dat betekent dat je nu al een groot deel van je Apple-apparaten tegelijk kunt bijwerken. Ben je benieuwd welke updates er nog beschikbaar zijn? Lees dan snel welke apparaten een grote software-update hebben gekregen!

De nieuwe software-versie is nu beschikbaar voor iedereen en verschijnt automatisch bij de instellingen van je iPhone. Lees hier hoe je de nieuwste iOS-versie zelf installeert, zodat je direct aan de slag kunt met de nieuwe functies. Heb je de update nog niet? Even geduld nog, want iOS 17 verschijnt vanzelf bij je software-updates.

Deze iPhones hebben ondersteuning voor iOS 17

Helaas komt iOS 17 niet naar alle iPhones, een aantal oudere modellen heeft geen ondersteuning meer voor de update. Zoals ieder jaar krijgen deze iPhones niet meer de nieuwste functies, deze blijven dan steken op iOS 16. De toestellen krijgen wél nog beveiligingsupdates, dus je hoeft je geen zorgen te maken over de veiligheid van je iPhone. Lees hier of jouw iPhone ondersteuning heeft voor iOS 17.

Heeft jouw iPhone geen ondersteuning meer voor iOS 17? Of is je iPhone nodig aan vervanging toe? Dan is er goed nieuws, want de iPhone 15 is eindelijk te bestellen! Wees er snel bij, want de levertijden van de nieuwe iPhone kunnen snel oplopen. Bekijk de beste prijzen voor de iPhone 15 hier:

