iOS 17 krijgt geen grote, nieuwe functies (maar een ander OS wél)

iOS 17 komt dit jaar uit, maar krijgt waarschijnlijk geen grote, nieuwe functies. Maar waar focust Apple dit jaar wél op?

iOS 17 krijgt geen grote, nieuwe functies

Naar verwachting komt Apple dit jaar met iOS 17. Afgelopen jaar was iOS 16 een flinke update, die allerlei nieuwe functies naar je iPhone bracht. De meest opvallende functies waren het nieuwe vergrendelscherm, een verbeterde Focus Modus, nieuwe berichten-features en meer.

iOS 17 krijgt waarschijnlijk minder grote functies dan Apple oorspronkelijk had gepland. Hetzelfde geldt voor iPadOS 17 en macOS 14, ook daar worden geen grote updates verwacht. Maar waarom blijven de grote, nieuwe functies naar verwachting uit?

iOS 17 concept

Apple focust op Apple Reality

Apple is op dit moment druk bezig met de laatste voorbereidingen van Apple Reality. De eerste VR-bril van het bedrijf liep volgens de doorgaans betrouwbare Apple-analist Kuo al vertraging op door de software. Hierdoor ligt de focus van de ontwikkelaars nu voornamelijk op het bouwen van xrOS, het besturingssysteem van de Apple Reality.

Doordat de focus van de ontwikkelaars nu op xrOS ligt, wordt er minder tijd besteed aan de ontwikkeling van iOS 17, iPadOS17 en macOS 14. Waarschijnlijk krijgen iOS 17 en de andere nieuwe besturingssystemen hierdoor geen grote, nieuwe functies. Dit in tegenstelling tot iOS 14 en iOS 16, die beide uit een flinke update bestonden.

Weinig nieuwe functies voor iOS17: goed teken voor xrOS

Dat Apple er nu voor heeft gekozen om de nadruk te leggen op het ontwikkelen van xrOS, is goed nieuws voor het besturingssysteem. Het is immers de eerste keer dat Apple software ontwikkelt voor een VR-bril, waardoor er veel tijd gestoken moet worden in het verfijnen van het besturingssysteem. Dat lijkt nu daadwerkelijk te gebeuren.

Apple is al jaren bezig met de ontwikkeling van de Apple Reality, eerst ook wel Apple Glass genoemd. De bril wordt dit voorjaar al verwacht, waardoor Apple nu haast heeft met het perfectioneren van de software. Het bedrijf wil natuurlijk wel een product op de markt brengen dat bij de lancering naar behoren werkt.

Apple Reality verschijnt dit voorjaar

De eerste VR-bril van Apple verschijnt dus dit voorjaar. Mocht dit nog te vroeg zijn, dan verwachten we de presentatie van de headset op de WWDC (Worldwide Developers Conference) van Apple in juni. Lees hier wat we tot nu toe allemaal weten over de eerste headset van Apple.

Wil je op de hoogte zijn van al het Apple-nieuws? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.