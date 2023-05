Apple presenteert eerste iOS 17-functies – nog vóór de WWDC

Apple heeft nog vóór de WWDC de eerste iOS 17-functies onthuld. Het gaat om Toegankelijkheidsfuncties, die een voorproefje geven van iOS 17. Wij vertellen je welke dat zijn!

Apple toont eerste iOS 17-functies

Apple heeft nieuwe functies geïntroduceerd, die in iOS 17 de Toegankelijkheid van alle devices sterk moet verbeteren. Toegankelijkheid is al jaren een belangrijk thema voor Apple, in alle producten van Apple zijn daarom uitgebreide opties aanwezig die ze toegankelijk maken voor mensen met een beperking. Daar komen nu weer een paar opties bij.

Eén van die nieuwe functies in iOS 17 is Assistive Access. Met deze optie wordt de digitale omgeving in iOS 17 een stuk rustiger, om zo minder prikkels te ontvangen. Zo worden de Telefoon-app en FaceTime met Assistive Access samengevoegd tot één Oproepen-app. De apps worden bovendien (veel) groter weergegeven en kunnen naast elkaar of in een lijst worden geplaatst. Een veel rustigere omgeving dus, om cognitieve overbelasting tegen te gaan.

Live Speech maakt (video)bellen toegankelijker

In iOS 17 is het straks mogelijk om geschreven berichten hardop te laten afspelen tijdens een telefoongesprek of een gesprek op FaceTime. Zo kan iedereen meedoen aan digitale gesprekken, ook als het vermogen om te spreken verminderd of afwezig is. Basiszinnen kunnen in de nieuwe iOS 17-functie worden opgeslagen, zodat die snel gebruikt kunnen worden tijdens een gesprek.

Voor mensen die gevaar lopen om straks niet meer te kunnen spreken heeft Apple Personal Voice geïntroduceerd. Met deze functie is het mogelijk om meerdere audioberichten van 15 minuten in te spreken, zodat je iPhone je stem leert kennen. In de toekomst is het dan mogelijk om geschreven tekst met je eigen stem op te laten lezen. Zo gaat je stem nooit meer verloren, ook als je niet meer kunt praten.

Detectiemodus voor mensen met een visuele beperking

Daarnaast komt er in iOS 17 een nieuwe Detectiemodus naar je iPhone. Met deze functie registreert je iPhone de tekst die op bepaalde apparaten staat. Zo is het straks veel makkelijker om bijvoorbeeld de oven te gebruiken, want je iPhone leest dan de tekst voor die op het scherm verschijnt. Je iPhone helpt je bovendien te navigeren naar verschillende knoppen op het apparaat.

De nieuwe Detectiemodus werkt samen met andere handige functies in iOS 17 die bedoeld zijn voor mensen met een visuele beperking. Denk hierbij aan People Detection, Door Detection en Image Descriptions, die het makkelijker moeten maken om de omgeving te herkennen.

Nog meer toegankelijkheidsfuncties in iOS 17

Apple introduceert meer nieuwe functies in iOS 17, waarmee de Toegankelijkheid van Apple-devices nog beter wordt. Dit zijn volgens Apple deze opties:

Doven of slechthorenden kunnen gehoorapparaten die gemaakt zijn voor de iPhone straks ook direct met de Mac verbinden;

Voice Control geeft straks ook fonetische suggesties voor woorden die hetzelfde klinken, zodat het juiste woord uitgeschreven wordt;

geeft straks ook fonetische suggesties voor woorden die hetzelfde klinken, zodat het juiste woord uitgeschreven wordt; Voice Control Guide heeft in iOS 17 meer opties, waardoor je iPhone bediend kan worden met je stem in plaats van het touchscreen;

heeft in iOS 17 meer opties, waardoor je iPhone bediend kan worden met je stem in plaats van het touchscreen; Text Size zorgt ervoor dat je straks ook op de Mac voor een groter lettertype kan kiezen, op de iPhone was dit al mogelijk;

zorgt ervoor dat je straks ook op de Mac voor een groter lettertype kan kiezen, op de iPhone was dit al mogelijk; Mensen die gevoelig zijn voor snelle animaties kunnen deze bewegende beelden automatisch laten pauzeren;

Bij VoiceOver is het mogelijk de snelheid van Siri in iOS 17 aan te passen tussen 0.8x en 2x.

iOS 17 verschijnt in september

De nieuwe opties voor Toegankelijkheid zijn dus de eerste iOS 17-functies die Apple heeft onthuld. De update wordt zeer waarschijnlijk aangekondigd op 5 juni en is dan in september te installeren op alle iPhones die ondersteuning bieden. Ben je benieuwd of je iOS 17 op jouw iPhone kan installeren? Bekijk dan hier welke iPhones ondersteuning voor iOS 17 krijgen.

