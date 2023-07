Deze iOS 17-functies gaat vrijwel niemand gebruiken

Kijk je al uit naar iOS 17? Wij ook! Maar niet voor alle nieuwe onderdelen. Dit zijn de functies van iOS 17 die je toch niet gaat gebruiken.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De iOS 17-functies die vrijwel niemand gaat gebruiken

Wanneer er een nieuwe versie van iOS komt, krijg je er ook een paar toffe nieuwe functies bij. Toch zitten er in iOS 17 functies die vrijwel niemand gaat gebruiken. Welke dat zijn, lees je hieronder.

1. Live voicemail

In iOS 17 introduceert Apple de Live Voicemail-functie op de iPhone. Met deze nieuwe functie kun je voicemailberichten achterlaten in de vorm van een video. Het is bedoeld voor situaties waarin iemand bijvoorbeeld je FaceTime-oproep niet beantwoordt. Hierdoor wordt het versturen van voicemail persoonlijker dan ooit tevoren.

Hoewel Live Voicemail beschikbaar zal zijn op alle iPhones met iOS 17, is het waarschijnlijk een functie die weinig mensen daadwerkelijk zullen gebruiken. Een berichtje sturen op WhatsApp is dan toch veel makkelijker?

Verder wordt Live Voicemail niet wereldwijd uitgebracht en is het alleen beschikbaar in de Verenigde Staten en Canada. Op dit moment is er geen informatie bekend over een mogelijke uitbreiding naar Nederland in de toekomst.

2. 3D-reacties

Een andere functie die stiekem wel leuk is, maar uiteindelijk niemand gaat gebruiken zijn de 3D-reacties. Straks kun je tijdens een videogesprek via FaceTime grappige animaties laten zien. Dit doe je door bepaalde handgebaren te maken en daarmee verschillende effecten creëren. Denk hierbij aan hartjes, confetti en vuurwerk.

Daarnaast zijn de 3D-reacties niet beschikbaar op alle iPhones met ondersteuning voor iOS 17. Om deze functie te gebruiken, heb je een iPhone 12 of nieuwer nodig. Op de iPhone XS, iPhone XR en de iPhone 11-serie zijn 3D-reacties sowieso niet beschikbaar.

3. Siri

Tenzij je een auto met CarPlay hebt, wordt Siri vaak erg weinig gebruikt. In iOS 17 kun je straks de stemassistent oproepen met ‘Siri’ in plaats van ‘Hey, Siri’. Maar waarschijnlijk gaat dit niet betekenen dat de stemassistent opeens veel meer gebruikt gaat worden.

4. App-bibliotheek

Natuurlijk bevat iOS 17 ook veel functies die ook al in iOS 16 en eerder zaten. Maar ook hier zitten een aantal functies die vrijwel niemand gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan de app-bibliotheek.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De app-bibliotheek vind je op de laatste pagina van je iPhone. Hierin staan alle apps die je hebt geïnstalleerd. Toch gebruikt bijna niemand dit app-overzicht maar vooral hun eigen pagina’s met apps. Daarnaast wordt meestal de zoekfunctie gebruikt om snel een app te vinden.

Je moet nog even geduld hebben voordat je met iOS 17 aan de slag kunt. De update verschijnt namelijk pas in het najaar. iOS 17 zal gelijktijdig met de release van de iPhone 15 gelanceerd worden. Naar verwachting zal dit plaatsvinden in de tweede of derde week van september.

Wil je nu al met iOS 17 aan de slag? Dat kan, maar dan moet je de bèta-versie installeren. Hoe je dat doet lees je in onderstaand artikel!

Lees meer: iOS 17-bèta installeren – zo heb jij de nieuwe functies nu al