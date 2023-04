iOS 17: lek verklapt alle functies die naar de iPhone komen

Het duurt nog eventjes voordat de nieuwe update voor je iPhone er is. Maar we kunnen je nu alvast (bijna) alle functies van iOS 17 verklappen!

Lees verder na de advertentie.

Deze nieuwe functies krijgt je iPhone in iOS 17

WWDC 2023 komt langzaam maar zeker dichterbij. Tijdens dit speciale event in juni zal Apple iOS 17 officieel introduceren. Apple heeft jammer genoeg nog niets laten weten wat er allemaal in de volgende update voor je iPhone gaat komen.

Twittergebruiker analyst941 weet al een stuk meer over de iOS 17-functies te vertellen. Neem deze geruchten wel met een korreltje zout, maar vorig jaar deelde deze gebruiker ook informatie over het Dynamic Island nog voordat de iPhone 14 Pro uit was. Dus hij kan wel eens gelijk hebben …

Exclusive: Almost everything I know about what’s new in #iOS17.



(A thread) — 941 (@analyst941) April 12, 2023

De update is vooral gericht op prestaties, snelheid en stabiliteit. Maar er komen dus behoorlijk wat nieuwe functies in iOS 17 aan. We zetten ze hier voor je op een rij:

Extra instellingen voor het always on-scherm van de iPhone 14 Pro (Max);

Nieuwe filteropties voor Focus;

Bedieningspaneel krijgt flinke veranderingen;

Aanpassingen en nieuwe functies voor notificaties;

Apple CarKey-verbeteringen;

Gezondheid-app krijgt verschillende aanpassingen;

Spotlight en zoekfuncties krijgen een flinke update;

Enorme basis voor AR (Augmented Reality) wordt in iOS 17 verwerkt;

Dynamic Island krijgt meer functies

Veranderingen in de Camera-app (misschien alleen voor de iPhone 14 Pro (Max));

Widgets krijgen nieuwe opties en functies.

Dit zijn de belangrijkste nieuwe functies van iOS 17. Natuurlijk komen er nog veel meer (kleine) aanpassingen in de nieuwe update voor je iPhone. Het is dus nog even tot juni afwachten voordat we alle functies écht weten.

Welke iPhones (en iPads) krijgen iOS 17?

We kunnen je geruststellen: alle iPhones die nu iOS 16 draaien, krijgen de update naar iOS 17. Welke iPads de nieuwe update krijgen is nog niet zeker, maar het kan zijn dat de iPads met een A9- en A10-chip de update niet gaan krijgen. Apple gaat schijnbaar de komende weken nog beslissen wat er met deze iPads moet gebeuren.

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!