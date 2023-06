iOS 17 brengt weer een aantal nieuwe functies naar je iPhone. Maar Apple heeft een paar van deze functies afgekeken bij Android.

Deze iOS 17-functies heeft Apple van Android afgekeken

De nieuwste versie van iOS heeft behoorlijk wat nieuwe functies. Een aantal daarvan zijn helemaal nieuw en er zijn er ook een aantal die bij Android vandaan te lijken te komen. Deze iOS 17-functies heeft Apple van Android afgekeken.

1. Stand-by modus

De meest opvallende van de nieuwe iOS 17-functies die we van Android kennen is wel de Stand-by modus. Als je je iPhone oplaadt en horizontaal neerzet, verandert het scherm in een schermvullend klokje dat ook van een grotere afstand goed leesbaar is.

Android heeft een vergelijkbare functie genaamd Pixel Stand. Met die functie gebruik je een Google Pixel als fotolijstje, een mediaspeler of een wekker met sunrise alarm. De Pixel Stand is ook gelijk een standaard en draadloze oplader die afzonderlijk verkrijgbaar is.

2. Live Voicemail

Live VoiceMail is ook één van de nieuwe iOS 17-functies die we kennen van Android. Die functie houdt in dat wanneer iemand je voicemail inspreekt, je dit live als tekst op je scherm ziet verschijnen. Je kunt dan op elk moment alsnog besluiten om op te nemen. Of deze functie ook in Nederland beschikbaar komt, is nog niet bekend.

Deze functie lijkt sprekend op de functie Call Screen op Pixel-toestellen. Daarbij neemt de Google Assistent het gesprek over en ontvang je live een transcript van de reactie. Ook Call Screen is slechts in een beperkt aantal landen beschikbaar.

3. Offline kaarten downloaden

Dit is één van de iOS 17-functies die echt al jarenlang beschikbaar is op Android. Offline kaarten van tevoren downloaden is handig als je op vakantie gaat in het buitenland of gewoon niet teveel data wilt verbruiken. Met de komst van iOS 17 kan dit eindelijk ook in Apple Kaarten.

iOS 17-functies die Android nog niet heeft

Er verschijnen ook functies in iOS 17 waar Android eens goed naar zou moeten kijken. Dit zijn de beste iOS 17-functies die helemaal nieuw zijn:

NameDrop: Met deze iOS 17-functie wordt het nog makkelijker om contacten te delen. Dit doe je door twee iPhones bij elkaar te houden – of een iPhone en een Apple Watch (Apple Watch-ondersteuning volgt nog).

Met deze iOS 17-functie wordt het nog makkelijker om contacten te delen. Dit doe je door twee iPhones bij elkaar te houden – of een iPhone en een Apple Watch (Apple Watch-ondersteuning volgt nog). Check in: De app Berichten krijgt een Check in-functie. Wanneer je ‘Check in’ activeert, ontvangen vrienden of familieleden automatisch een melding zodra je een bestemming hebt bereikt.

De app Berichten krijgt een Check in-functie. Wanneer je ‘Check in’ activeert, ontvangen vrienden of familieleden automatisch een melding zodra je een bestemming hebt bereikt. Mentale gezondheid: De Gezondheid- en Mindfulness-apps helpen om een beter inzicht te krijgen in je algemene mentale welzijn. Bovendien zijn er gestandaardiseerde vragenlijsten die helpen om je risico’s op angst of depressie in te schatten.

De Gezondheid- en Mindfulness-apps helpen om een beter inzicht te krijgen in je algemene mentale welzijn. Bovendien zijn er gestandaardiseerde vragenlijsten die helpen om je risico’s op angst of depressie in te schatten. Dagboek: De dagboek-app in iOS 17 is een journaling-app voor het bijhouden van je dagelijkse gedachten, activiteiten en doelen. De Dagboek-app gebruikt AI om je te helpen met onderwerpen waar je over moet schrijven.

