iOS 17 komt eraan: deze functie wordt compleet vernieuwd

Apple komt dit jaar met iOS 17 en een specifieke functie krijgt voor het eerst sinds 2017 een grote update. Wij vertellen welke functie dat is.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Bedieningspaneel gaat op de schop in iOS 17

Naar verluidt komt er met iOS 17 een compleet nieuw bedieningspaneel naar je iPhone. Het bedieningspaneel is het scherm dat je te zien krijgt wanneer je vanaf de rechterbovenrand van het scherm omlaag veegt. Op een iPhone met Touch ID veeg je omhoog vanaf de onderkant van het scherm.

Lees ook: iOS 17 wordt grote iPhone-update met ‘veelgevraagde functies’

De laatste keer dat Apple het bedieningspaneel een update heeft gegeven was in 2017, bij de release van iOS 11. Toen kwam er een volledig vernieuwd bedieningspaneel naar de iPhone X. Met het bedieningspaneel kun je op dit moment vooral snelle taken uitvoeren, zoals het aan- of uitzetten van wifi en de schermhelderheid aanpassen. Hier komt in iOS 17 waarschijnlijk verandering in.

Nieuw in iOS 17: bedieningspaneel personaliseren

Eén van de nieuwe functies in iOS 17 is namelijk het personaliseren van het bedieningspaneel. Nu kun je nog kiezen uit slechts een beperkt aantal functies om toe te voegen aan het bedieningscentrum, zoals notities, geluidsherkenning of je Apple Wallet. Je hebt dus wel de keuze uit een aantal regelaars, maar deze keuze blijft beperkt tot apps die Apple heeft geselecteerd.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

In iOS 17 is dit niet meer het geval, want je beslist dan zelf wat je wel en niet aan het bedieningscentrum toevoegt. Het is de verwachting dat je dan veel meer regelaars kunt instellen dan tot nu toe het geval is. Zo is het straks bijvoorbeeld mogelijk om ook een snelkoppeling naar bijvoorbeeld WhatsApp of Instagram toevoegen.

Lees ook: Benieuwd naar iOS 17? Dit concept geeft je alvast een voorproefje

Ook kun je dan waarschijnlijk zelf bepalen hoe je het bedieningspaneel in iOS 17 inricht, dan staan regelaars als de schermhelderheid en het volume niet meer op een vaste plek. Op die manier krijg je straks veel meer vrijheid in het samenstellen van het bedieningscentrum. Een soortgelijke update zagen we al in iOS 16 met het beginscherm, waarmee je zelf beslist hoe je klok eruitziet.

Nieuwe iOS-update verschijnt in september

iOS 17 krijgt dus een aantal toffe nieuwe functies en wordt zeer waarschijnlijk aangekondigd tijdens de WWDC van Apple in juni. In september is iOS 17 dan te installeren op alle iPhones die ondersteuning voor de nieuwe update krijgen. Ben je benieuwd of je iOS 17 op jouw iPhone kan installeren? Bekijk dan hier welke iPhones ondersteuning voor iOS 17 krijgen.

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!