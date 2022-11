Benieuwd naar iOS 17? Dit concept geeft je alvast een voorproefje

Kijk je al uit naar Apple’s volgende grote update voor de iPhone? Goed nieuws! Dit concept van iOS 17 geeft je alvast een voorproefje!

Het YouTube-kanaal Concept Central maakt regelmatig concepten van (nog) niet bestaande programma’s en besturingssystemen. Deze keer gingen ze aan de slag met iOS 17, de grote opvolger van het huidige iOS 16.

1. Nieuwe functies voor het lockscreen in iOS 17-concept

Met iOS 16 introduceerde Apple een nieuw lockscreen. Dit iOS 17-concept voegt daar nog meer functies aan toe. Wanneer er een nieuw bericht in een app op je staat te wachten, krijg je een klein icoontje op het lockscreen te zien. Handig, want daarmee kunnen er meerdere apps op één rij getoond worden.

Ook leuk van het vergrendelscherm in dit concept: je kunt nu je zelfgemaakte lockscreens delen met je vrienden. Dat Apple deze functie er niet meteen in gestopt heeft is voor ons ook een raadsel.

2. Interactieve widgets

Ook krijgen de widgets een flinke ‘overhaul’ in dit iOS 17-concept. Ze zien er wat strakker uit, maar krijgen ook een nieuwe functie. Zo zijn de widgets nu interactief. Denk bijvoorbeeld aan een kleine boodschappenlijst die je kunt afvinken door op de widget te tikken.

3. Meer functies voor het Dynamic Island

De iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max hebben geen notch meer, maar een Dynamic Island. Deze ovale balk kan allerlei informatie laten zien en van vorm veranderen.

In dit iOS 17-concept krijgt het Dynamic Island er nog meer functies bij. Zo heeft Siri haar (of zijn) plekje gevonden in de balk. Ook kun je afbeeldingen naar het Dynamic Island slepen om ze op het klembord te plaatsen.

4. Beste functie in iOS 17-concept? Apps vergrendelen

Een andere functie die in de video getoond wordt is het vergrendelen van apps. Je kunt op die manier onder andere je WhatsApp, Foto’s of Instellingen van een slotje voorzien. Hiermee kunnen ze niet zomaar geopend worden.

Natuurlijk hebben sommige apps nu al een ingebouwde manier om naar je pincode of Face ID te vragen. Maar zelfs met die functie is een overkoepelende manier om een app te vergrendelen zeker een welkome aanvulling.

iOS 17-concept video

Wil je weten wat er nog meer voor toffe functies te zien zijn in het iOS 17-concept? Hieronder kun je de hele video bekijken!

