iOS 17: dit is er nieuw in de Camera-app

In iOS 17 krijgt de camera-app van je iPhone een kleine update. Hier lees je wat er precies gaat veranderen!

Dit is er nieuw in de camera-app van iOS 17

Apple gaf je tijdens WWDC 2023 een eerste indruk van iOS 17. Tijdens deze presentatie ging het vooral over de nieuwe functies als Stand-by en meer. Over de camera-app vertelde Apple niets, maar ook daar zijn er in iOS 17 een aantal zaken anders.

Nooit meer scheve foto’s met de nieuwe horizon-functie

Wanneer je het raster in de camera-app wel eens hebt gebruikt, weet je dat het een handige manier is om een (redelijk) rechte foto te schieten. Je scherm wordt dan verdeeld in negen vlakken en die kun je gebruiken voor je compositie én om je camera recht te houden. Daar gaat Apple in iOS 17 straks nog wat aan toevoegen.

Je krijgt dan in de camera-app van iOS 17 voortaan een extra lijntje te zien (Apple noemt deze functie Niveau). Hiermee kun je nog beter zien hoe goed je de camera horizontaal of verticaal houdt. Dit lijntje stel als het ware de horizon voor, die je dan kunt gebruiken.

Overigens hoef je niet het raster te gebruiken om de nieuwe functie te krijgen. Je kunt het Niveau-lijntje los aan- of uitzetten. Gebruik je het raster al? Dan staat de optie standaard ingeschakeld in iOS 17. Gebruik je het raster niet? Dan staat de optie bij Niveau uit.

Om de optie aan te zetten ga je naar ‘Instellingen’ en scrol je naar beneden. Daarna tik je op ‘Camera’. Onder ‘Compositie’ vind je de nieuwe opties. Zet hier dan de schuifknop achter ‘Niveau’ aan.

Meer nieuwe functies in iOS 17

De update naar iOS 17 zit vol toffe functies. Zo zijn de apps Telefoon, FaceTime en Berichten flink bijgewerkt. Ook de functie Stand-by is erg leuk. Verder heeft AirDrop een nieuwe functie met NameDrop, krijgt Safari een flinke update, heeft de Gezondheid-app nieuwe functies en bevat Apple Music gemeenschappelijke playlists.

