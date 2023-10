Laatste iOS 17.1 bèta is uit: dit is er nieuw in de update

Apple heeft de laatste iOS 17.1 bèta uitgebracht. Daardoor weten we nu exact welke functies er in de uiteindelijke update zitten: dit zijn ze.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Laatste iOS 17.1 bèta

iOS 17 is nu precies een maand geleden uitgebracht, en nu is de volgende grote update in zicht: iOS 17.1. De afgelopen weken testte Apple de update al aan de hand van de nodige bèta’s, en nu is de zogenaamde Release Candidate uitgebracht. Dit is de laatste testversie, die bijna altijd gelijk is aan de versie die straks naar alle gebruikers komt.

Hierdoor weten we nu exact welke functies er in iOS 17.1 zitten. Wij zetten ze voor je op een rij.

1. AirDrop via internet

AirDrop krijgt nu voor het eerst ondersteuning voor het verzenden van bestanden via internet. Wanneer je een groot bestand aan het airdroppen bent naar een andere iPhone en je er geen geduld voor hebt, kun je nu gewoon weglopen. Het bestand wordt vervolgens niet meer lokaal, maar via internet verstuurd. Handig!

2. Upgrades voor Muziek

De Muziek-app krijgt in iOS 17.1 een paar handige upgrades. Ten eerste kun je nu nummers, albums en afspeellijsten opslaan als favoriet, en je gehele muziekbibliotheek filteren zodat je alleen je favorieten te zien krijgt. Ten tweede wordt het maken van afspeellijsten gemakkelijker, doordat je nu onderaan de playlist aanbevolen nummers te zien krijgt die passen bij de rest van je lijst – net als in Spotify.

3. Betere Stand-by

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De Stand-by-functie van iOS 17, waarmee je je iPhone gebruikt als nachtklokje, krijgt in iOS 17.1 wat nieuwe instellingen. Deze zijn specifiek voor iPhone-modellen met een always-on-scherm, dus de iPhone 14 Pro (Max) en iPhone 15 Pro (Max). Met de nieuwe instellingen is nu te kiezen of je het scherm permanent aan wilt laten staan bij Stand-by, of dat hij al na 20 seconden uitgaat zoals bij andere iPhones.

4. Album op je vergrendelscherm

Het is sinds iOS 16 (en iPadOS 17) mogelijk om je vergrendelscherm helemaal naar je hand te zetten. Je kunt hierbij zelfs je foto’s laten rouleren, zodat je telkens weer wat nieuws te zien hebt. Leuk, maar de mogelijkheid ontbrak nog om een specifiek album hiervoor te kiezen. Met iOS 17.1 kan dit wél.

5. Bugfixes!

De laatste verbetering van iOS 17.1: de update fixt flink wat bugs! Zo worden al je eigen ringtones weer getoond (in iOS 17 waren ze soms verborgen), is het probleem van het hangende toetsenbord opgelost, en is een bug aangepakt waardoor het leek alsof je iPhone 15-scherm was ingebrand.

iOS 17.1 release

Nu de release candidate van iOS 17.1 uit is, gaat het niet lang meer duren voordat de update op alle iPhones beschikbaar komt. Naar verwachting komt de update op maandag 23 oktober óf dinsdag 24 oktober uit.

Wil je direct een seintje als de update er is? Abonneer je op onze nieuwsbrief!