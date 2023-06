iOS 17-bèta installeren: zo heb jij de nieuwe functies nu al

Wil je niet tot september wachten op iOS 17? Dat hoeft ook niet! Wij laten zien hoe jij nu al de bèta van iOS 17 kunt installeren en zo alle functies uitproberen!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 17-bèta installeren

Kun je niet wachten om met iOS 17 aan de slag te gaan? Normaal moet je nog tot ergens in september wachten tot de update officieel beschikbaar is. De open bèta komt ergens volgende maand uit, maar ook daarvoor moet je dus nog even geduld hebben.

Heb je echt geen zin in om te wachten? Dan hebben we goed nieuws voor je, want je kunt nu al iOS 17 installeren. Om de bèta van iOS 17 te installeren op je iPhone hoef je alleen een gratis ontwikkelaarsaccount (developer account in het Engels) te maken. Dat klinkt moeilijk, maar is zo gebeurd. Volg de onderstaande stappen maar.

Ontwikkelaarsaccount (developer account) maken van je Apple ID op iPhone Surf naar de Engelstalige Apple ontwikkelaars-website; Scrol naar beneden en kies voor ‘Start Your Enrollment’; Log in met je Apple ID en accepteer de voorwaarden; Ga op je iPhone naar ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’; Tik op ‘Betà-updates > iOS 17 Developer Beta’. Soms moet je even wachten of je iPhone eerst herstarten voor de optie beschikbaar komt; Kies voor ‘Vorige’ en tik onderaan op ‘Download en installeer’.

Wanneer je deze stappen hebt doorlopen, moet je even wachten tot de update is gedownload. Vervolgens kun je de bèta van iOS 17 installeren en aan de slag met de nieuwe functies!

iOS 17 in het kort

We snappen het wel als je niet wilt wachten om iOS 17 te installeren. De update zit namelijk vol toffe functies. Zo zijn de apps Telefoon, FaceTime en Berichten flink bijgewerkt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Kantel je de iPhone, dan krijg je schermvullende informatie te zien. Handig wanneer je jouw iPhone regelmatig op je nachtkastje legt. Je kunt hem dan als een soort informatie-hub gebruiken en verschillende soorten klokken, favoriete foto’s of widgets laten zien.

Verder heeft AirDrop een nieuwe functie met NameDrop, krijgt Safari een flinke update, de Gezondheid-app heeft nieuwe functies, Apple Music bevat gemeenschappelijke playlists en nog veel meer.