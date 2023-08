Apple lanceert iOS 17 bèta 8 – wanneer komt de definitieve versie?

Apple heeft weer een nieuwe testversie van iOS 17 uitgebracht! Wat verandert er met iOS 17 bèta 8 en wanneer komt de definitieve update naar je iPhone?

iOS 17 bèta 8 is beschikbaar

Er is weer een nieuwe versie van iOS uitgebracht, want iOS 17 bèta 8 is beschikbaar voor je iPhone. Dit is mogelijk de laatste testversie van iOS 17, voordat de definitieve update naar je iPhone komt. Apple heeft in de testversie voornamelijk problemen verholpen. Verder zijn er (nog) geen nieuwe functies gevonden in de achtste testversie van iOS 17.

In iOS 17 bèta 7 werden wel een aantal kleine verbeteringen gevonden, zo is de Telefoon-app iets aangepast en zijn er hints gevonden voor de nieuwe actieknop. In de nieuwste testversie zijn dus geen vernieuwingen meer gevonden, waardoor het erop lijkt dat de definitieve update er bijna aankomt. Wanneer kunnen we de officiële release van iOS 17 verwachten?

Nieuwe iOS-versie en iPhones verschijnen bijna

Apple heeft deze week het iPhone-event eindelijk officieel aangekondigd. Op dinsdag 12 september presenteert Apple hoogstwaarschijnlijk de iPhone 15. Daarnaast verschijnen vermoedelijk ook de Apple Watch Series 9 en de Apple Watch Ultra 2. Samen met deze nieuwe devices lanceert Apple ook een reeks software-updates, waaronder iOS 17 voor je iPhone.

Deze updates verschijnen doorgaans een week na de presentatie van de nieuwe iPhones. Het Wonderlust-evenement vindt plaats op 12 september, waardoor het dus de verwachting is dat iOS 17 een week later beschikbaar komt. Dit gebeurt vaak op maandagavond, dus je zou de nieuwe iOS-versie dan maandag 18 september op je iPhone kunnen installeren.

Dit is er nieuw in iOS 17

Na iOS 17 bèta 8 verschijnt waarschijnlijk alleen nog de Release Candidate van de nieuwe iOS-versie. In deze update vind je dan alle nieuwe functies van iOS 17 terug, want de versie is bijna gelijk aan de definitieve update. Apple heeft iOS 17 inmiddels officieel onthuld, waardoor we al weten wat we kunnen verwachten. Zo wordt de compleet nieuwe Stand-by modus geïntroduceerd en komt de Journal-app naar je telefoon.

Ook apps als Telefoon, FaceTime en Berichten worden op de schop genomen in iOS 17. Daarnaast heeft Apple nieuwe gezondheidsfuncties gelanceerd in de iOS-versie, zoals Schermafstand. Wil je meer weten over iOS 17? Bekijk dan hier of alle nieuwe functies straks wel op jouw iPhone werken. Ook verklapt Apple met iOS 17 al een aantal functies van de iPhone 15. Lees hier welke dat zijn!

