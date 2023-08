iOS 17 bèta 7 is uit – én verklapt iets over de iPhone 15

Apple heeft iOS 17 bèta 7 gelanceerd, waarmee een nieuwe feature wordt verklapt van de iPhone 15. Dit verandert er bij de nieuwe iPhone!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple brengt iOS 17 bèta 7 uit

Er is weer een nieuwe testversie van iOS 17 uitgebracht, want bèta 7 is beschikbaar voor je iPhone. In de nieuwe iOS-versie zitten geen grote veranderingen, Apple heeft voornamelijk kleine verbeteringen doorgevoerd. Zo is in de Telefoon-app de knop waarmee je aan het eind van een telefoongesprek kunt ophangen verplaatst. In bèta 6 zat deze button rechtsonder, wat tot ophef onder gebruikers leidde. Apple heeft daarom besloten de knop toch weer in het midden te plaatsen.

Lees ook: Slecht nieuws: door deze nieuwe functie komt de iPhone 15 later

Daarnaast heeft Apple de animaties verandert bij de gemoedstoestand in de Gezondheid-app. Met de nieuwe functie geef je eens in de zoveel tijd aan wat je stemming is op dat moment, om zo een beter inzicht in je mentale gezondheid te krijgen. In de nieuwste testversie is de snelheid van de animaties, die verschijnen bij het aangeven van je gemoedstoestand, iets aangepast.

In iOS 17 bèta 4 is tot slot een functie toegevoegd, waarmee een nieuwe functie wordt verklapt van de iPhone 15. Wij vertellen je meer.

Stille modus werkt met iOS 17 anders bij de iPhone 15

In iOS 17 bèta 7 reageert je iPhone namelijk net iets anders wanneer de stille modus wordt ingeschakeld. Wanneer je de telefoon op stil zet, reageert de iPhone daarop via haptische feedback. De telefoon trilt dan dus kort, maar door een bug in bèta 6 werkte deze functie niet naar behoren. In de zevende testversie is dit probleem verholpen en is de trilfunctie zelfs uitgebreid.

Vanaf de nieuwste iOS-versie is het namelijk ook mogelijk dat de iPhone trilt als je de stille modus uitschakelt. Apple heeft deze trilfunctie nog niet geactiveerd, waardoor het goed mogelijk is dat dit pas gebeurt bij de release van de iPhone 15. Geruchten voorspellen al langer dat de iPhone 15 een nieuwe actieknop krijgt, die de mute-button vervangt. Deze nieuwe knop werkt met haptische feedback en de nieuwe software van iOS 17 bèta 4 lijkt opnieuw te hinten naar deze actieknop.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe knop van de iPhone 15

Je kunt bij de iPhone 15 straks zelf bepalen welke actie er wordt uitgevoerd als je de button indrukt. Zo hoef je de iPhone niet meer te ontgrendelen en naar een bepaalde app te gaan. Je voert de actie dan uit met één druk op de knop. De actieknop is geen fysieke knop, maar een knop die trilt als je hem indrukt. Zo trilt je iPhone dus kort als je de stille modus in- en uitschakelt, waarvoor de basis in iOS 17 bèta 7 is gelegd.

Lees ook: iPhone 15: deze twee nieuwe functies maken straks het verschil

Eerder verscheen de vierde testversie van iOS 17, waarin de nieuwe functies van de actieknop al werden onthuld. Zo is het straks mogelijk om de camera te openen, de zaklamp aan te zetten of spraakberichten op te nemen met de actieknop. Ben je benieuwd naar alle functies van de nieuwe button? Lees dan hier welke functies van de actieknop iOS 17 nog meer heeft verklapt.

Nog even wachten op de iPhone 15 en iOS 17

De nieuwe actieknop komt naar verluidt alleen naar de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max. Het is dan niet voor het eerst dat Apple een toestel van een actieknop voorziet. De Apple Watch Ultra werd vorig jaar gelanceerd en heeft een soortgelijke knop. Nu komt de knop dus ook naar de nieuwe iPhone. Wanneer we de iPhone 15 Pro Max kunnen bestellen is nog even afwachten, want de telefoon verschijnt vermoedelijk een stuk later dan de andere modellen.

De iPhone 15 Pro Max verschijnt dus wat later, maar krijgt wel een compleet nieuwe actieknop. Zodra Apple de iPhone 15 heeft onthuld, verschijnt ook de definitieve versie van iOS 17 voor het grote publiek. Wil je meer weten over de nieuwe functies van de volgende iPhone? We hebben eerder alle geruchten over de iPhone 15 en over de Pro Max voor je onder elkaar gezet!

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.