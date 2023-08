iOS 17 bèta 5 is uit – deze nieuwe functies zitten in de testversie

Apple heeft alweer de vijfde testversie uitgebracht van de volgende iOS-versie. Deze nieuwe functies komen met iOS 17 bèta 5 naar je iPhone.

Apple brengt iOS 17 bèta 5 uit

Er is weer een nieuwe testversie van iOS 17 beschikbaar voor je iPhone! Met iOS 17 bèta 5 komen er weer een aantal nieuwe functies naar je telefoon. Officieel komt iOS 17 pas later dit jaar uit, maar met de testversie kun je nu al met alle nieuwe features aan de slag. De eerste publieke bèta verscheen vorige maand al, gevolgd door de tweede publieke testversie begin deze maand.

In iOS 17 bèta 5 heeft Apple vooral kleine aanpassingen doorgevoerd. Zo werken animaties in de nieuwe testversie een stuk soepeler, voornamelijk in Berichten en Spotlight. Ook krijg je in de nieuwe versie van iOS 17 een melding om de locatie van de Siri Remote te zien. De functie werkt nog niet in de praktijk, maar het is straks dus eindelijk mogelijk om je Siri Remote vinden via je iPhone.

Nieuwe functies voor Check In en Gezondheid

Met iOS 17 bèta 5 krijgt Check In er bovendien een nieuwe optie bij. Met de functie Check In (in het Nederlands heet de functie ‘Controleren’) kun je automatisch een bericht laten sturen naar je belangrijke contacten, wanneer je op de plaats van bestemming aankomt. Zo weet je familie of partner direct dat je veilig bent gearriveerd.

In de nieuwe iOS-versie kun je kiezen hoeveel informatie je deelt met je contacten. Je hebt dan de keuze uit volledige of gelimiteerde informatie. Als je voor de gelimiteerde optie kiest, ziet je contact je locatie, telefoonsignaal en batterijpercentage. Bij volledig worden ook je route, de momenten waarop je iPhone is ontgrendeld en de locatie van je Apple Watch gedeeld.

Daarnaast is Gezondheid iets beter geworden in iOS 17. Met de nieuwe iOS-versie wordt het mogelijk om je gemoedstoestand en emoties vast te leggen in Apple’s Gezondheid-app. Zo kun je beter reflecteren op momenten waarop je je goed of juist slecht voelde. Hiermee probeert Apple je geestelijke gezondheid te verbeteren. In iOS 17 bèta 5 zijn de categorieën in deze nieuwe functie uitgebreid.

Officiële release van iOS 17 duurt nog even

Wil je vast aan de slag met iOS 17 bèta 5? Dan moet je je registreren op de speciale bèta-website van Apple. Daarna kun je de testversie van iOS 17 direct installeren. Let wel op dat het nog gaat om een testversie, er kunnen dus nog fouten in de software zitten. Hierdoor kan het zijn dat sommige functies nog niet perfect werken op je iPhone. Maak daarom altijd even een back-up van je iPhone via je Mac.

Voor de officiële release van iOS 17 moet je nog even wachten. Apple brengt iOS 17 kort na de presentatie van de iPhone 15 uit. Dat gebeurt meestal in de tweede of derde week van september. Wil je alvast meer weten over iOS 17? Bekijk dan hier of alle nieuwe functies wel op jouw iPhone werken. Ook verklapt Apple met iOS 17 al een aantal functies van de iPhone 15. Lees hier welke dat zijn!

